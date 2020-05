'Telefacts Special': de race naar het vaccin tegen het coronavirus

De race naar een vaccin tegen Covid-19 woedt volop. Wereldwijd worden maar liefst 120 kandidaat-vaccins tegelijkertijd ontwikkeld. Nog voor die goed en wel getest zijn, worden daar al miljoenen van geproduceerd om vooral geen tijd te verliezen.

De strijd om wie het snelst een vaccin kan leveren, is dus big business die miljarden kan opleveren.

In een speciale uitzending van 'Telefacts' wordt de race naar het gegeerde vaccin van dichtbij gevolgd. 'Telefacts' slaagde erin om achter de schermen van enkele van die ontwikkelaars mee te kijken. Opvallend: heel wat van die studies worden geleid door een Belg. Zo investeert de Belgische multinational Janssen Pharmaceutica op dit moment miljoenen in de ontwikkeling van een vaccin. Die ontwikkeling en productie gebeurt in Beerse en Leiden en wordt geleid door de Vlaming Johan Van Hoof. Ook aan de Universiteit van Leuven wordt tegen de klok gewerkt aan een vaccin. 'Telefacts' praat ook met de Belg Bruno Holthof, hoofd van de Oxford ziekenhuizen, waar ze voorlopig het verst lijken te staan, en waar ze hopen het vaccin al in de herfst op de markt te kunnen brengen.

Bij de ontwikkeling is het testen van een vaccin uiteraard erg belangrijk. 'Telefacts' kon spreken met enkele kandidaten die zich hebben opgegeven om het vaccin te testen. Een enkeling is zelfs kandidaat om deel te nemen aan een zogenaamde provocatiestudie. Dat betekent dat hij na inenting zal worden besmet met het Covid 19-virus, een niet ongevaarlijk experiment. 'Ik moest hier niet lang over nadenken', zegt hij in 'Telefacts'. 'Hiermee kan ik een klein beetje helpen in de strijd tegen het virus. Bang ben ik zeker niet.'

'Telefacts Special', woensdag 27 mei om 22.50 uur bij VTM.