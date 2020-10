'Telefacts NU' draait 24 uur lang mee in ziekenhuizen in Aalst en Brussel

Nu de corona-besmettingen weer fors toenemen, wordt de druk in de ziekenhuizen opnieuw groter. Net zoals in het voorjaar staat het ziekenhuispersoneel ook deze keer in de frontlinie van de corona-crisis.

'Telefacts NU' draait dinsdag 24 uur lang mee in twee ziekenhuizen: Europa Ziekenhuizen in Brussel en het ASZ in Aalst.

Vooral in de Brusselse ziekenhuizen is de situatie nijpend. Vanuit Brussel worden dan ook heel wat patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Vlaanderen, zoals Aalst. Reporters Thomas Van Hemeledonck en Evi De Witte volgen tegelijkertijd in Aalst en Brussel het leven van patiënten en zorgpersoneel op de spoeddienst, de covid-afdeling en intensieve zorgen. Dé grote uitdaging is deze keer niet het tekort aan materiaal, maar het zorgpersoneel zelf. 'Telefacts NU' kon zelf het tekort aan personeel vaststellen, dat nu al vermoeid en uitgeput is. 'We voelen dat we stilaan tegen de grenzen lopen', geeft Saskia Liessens zorgmanager Europa Ziekenhuizen in Brussel toe. 'Tijdens de eerste golf was iedereen erg gemotiveerd, maar die drive van toen is helemaal weg nu.'

Vooral op de dienst Intensieve Zorgen is er in deze periode veel meer zorg nodig dan anders: 'Normaal gezien is er één verpleegkundige die voor twee tot drie patiënten zorgt. Nu is het omgekeerd: twee tot drie zorgverleners voor één patiënt. Hier liggen de zieksten der zieken. Zij en hun familie leven in angst want iedereen die hier ligt, weet wat hier kan gebeuren', vertelt Bart Nonneman, diensthoofd Intensieve Zorgen van het ASZ Aalst.

Door de toename van covid-patiënten worden ook verpleegkundigen van andere afdelingen ingezet. Zo draait 'Telefacts NU' mee met de shift van de 24-jarige Annelien, in andere tijden verpleegkundige op de afdeling pediatrie: 'Ik ben anders gewoon. Hier op de covid-afdeling is er vooral een toename van oudere patiënten. Ik ben dus van pediatrie naar geriatrie geëvolueerd, dat zijn twee uitersten. Ik ben daar niet voor opgeleid. Het is mentaal uitputtend om patiënten te verliezen, dat was ik absoluut niet gewoon.'

Recent was er nog spanning tussen de twee steden Aalst en Brussel. Aalsters burgemeester Christophe D’Haese weigerde nog langer Brusselse patiënten op te vangen in de Aalsterse ziekenhuizen. In het Stedelijk Ziekenhuis in Aalst zien ze dat zo niet: 'Solidariteit is rekzaam. We doen hier wat we kunnen, en voorlopig kunnen we het nog aan.'

De aflevering van 'Telefacts NU' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Telefacts NU', dinsdag 20 oktober om 21.50 uur bij VTM.