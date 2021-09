'Telefacts' brengt verhaal van Mohamedou Slahi, de belangrijkste gevangene na aanslagen 9/11

'Telefacts' brengt nu zondag 12 september om 23u25 het verhaal van Mohamedou Slahi, de belangrijkste gevangene na de aanslagen van 9/11. Volgens de VS is hij de Al Qaeda terrorist die de daders van 9/11 heeft geronseld. Hij kwam terecht in de beruchte gevangenis van Guantánamo Bay.

Sidney, de hoofdanaliste die hem op het spoor kwam, is nog steeds 100% overtuigd van zijn schuld. 'Hij is heel aangenaam in de omgang. Heel... fijn om mee te praten. En hij kan enorm manipuleren. Het is een genie. Echt wel. Maar hij is precies wat bin Laden verlangde. En hij deed precies wat bin Laden van hem verwachtte. Zo is het gegaan. Drie van de vier kapers, dat is zijn werk. Hij heeft ze ingelijfd', vertelt Sidney.

Mohamedou bracht 14 jaar door in de Amerikaanse militaire gevangenis en beweert te zijn gemarteld volgens de 'speciale ondervragingsprocedure'. 'Ze stopten me in de koelkast. Elke nacht weer en ze ketenden me in gebogen houding', klinkt het bij Mohamedou Slahi.

Uiteindelijk moesten de Amerikanen Slahi in 2016 vrijlaten wegens gebrek aan bewijs. Een deel van het team dat verantwoordelijk is voor de marteling van Slahi gelooft nog steeds dat hij schuldig is aan de misdaden waarvoor hij gevangen zat, terwijl anderen hun voormalige slachtoffer in een nieuw licht zien. Slahi is nu een vrij man en doet een oproep aan zijn beulen: hij wil hen thuis uitnodigen op de thee, om hen te vergeven.

