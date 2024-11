Tegenslagen, nieuwe uitdagingen en een ontroerend moeder-zoonmoment in 'Ver Van Huis'

De race naar BelgiŽ gaat in volle vaart verder in 'Ver Van Huis'. De duo's krijgen een zware etappe van 500 km voorgeschoteld, met voor elk team een eigen obstakel.

Francesco en zijn dochter Noa moeten zich een weg banen naar Spanje, waar een dure ferry op hen wacht. Zonder geld proberen Véronique en Sébastien het water tussen Finland en Estland over te steken. Ondertussen trotseren Marc en Chloé twee drukke grensovergangen, terwijl Sam en Bruno hun geluk beproeven op een van de meest verlaten wegen in Europa. Maar er is één duo dat niet alleen met de race worstelt, maar ook met grote emoties…

Véronique en Sébastien staan momenteel aan de leiding in het klassement en willen die positie koste wat het kost behouden. Maar het is voor hen ook een emotionele dag, vol herinneringen: 'Vandaag is het de verjaardag van mijn oma. Ik ben door haar mee opgevoed en qua karakter lijk ik veel op haar. Ze was een karaktertje, een ‘gaaner’. Als ik iets meemaak, wil ik het meteen aan haar vertellen. Het zal altijd een gemis blijven', zegt Véronique. En ook Sébastien weet maar al te goed hoe belangrijk 'de marijn' was in het leven van zijn moeder: 'Ze was haar superheld en grote voorbeeld. Het blijft een belangrijke dag, elk jaar opnieuw. Ze is mee aan het supporteren van daarboven', vertelt hij.

Bruno en Sam, die net boven de poolcirkel gedropt werden, komen geen stap vooruit op een van de meest verlaten wegen van Europa. 'We waren hier letterlijk 24 uur geleden', klinkt het. Toch blijft hun optimisme onverwoestbaar, een eigenschap die vader en zoon duidelijk delen. 'Sam en ik lijken heel erg op elkaar. We hebben veel raakvlakken. Het is een gretige en nieuwsgierige mens. Alles kan een avontuur zijn, dat hoeven geen grote dingen te zijn', klinkt het trots bij Bruno. Ook Francesco en Noa hebben moeite om vooruit te komen. Om de ferry naar Spanje te kunnen betalen, proberen ze geld in te zamelen als straatmuzikanten. Een flinke uitdaging voor de verlegen Noa. 'Ik zou zo sociaal als mijn vader willen zijn. Hij kan makkelijk met mensen praten en heeft meteen een band', klinkt het. Kunnen ze rekenen op de Marokkaanse vrijgevigheid, de overtocht maken en hun achterstand goedmaken?

Terwijl de duo's al hun charmes in de strijd gooien om een nieuwe lift te regelen, komt ook de eerste dagopdracht binnen. Die opdrachten zijn per etappe gebaseerd op een bucketlistwens van één van de vier jongeren, die ze graag met hun ouder willen beleven. Chloé is als eerste aan de beurt: 'Vrijdag was altijd ons gezinsmoment. Tot ik 16 was, moesten we elke vrijdag thuis zijn. Dan aten we samen en kookte papa met mijn zus. Mijn wens is om samen te koken voor een gastgezin', klinkt het. 'Ik geniet het meest als we als gezin rustig samen kunnen eten', vertelt Marc. Elk duo dat tijdens deze etappe Chloé’s wens vervult en kookt voor het gastgezin, krijgt een extra punt. Wie volbrengt de opdracht met glans? En wie komt als eerste aan op het tweede checkpoint?

