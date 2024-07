'Teen Titans Go!' team organiseert Pool Party op Cartoon Network

Foto: © Cartoon Network/Day One MPM 2024

De Teen Titans nemen je mee naar hun heldenwereld en doen je grootste krachten ontwaken. Het is tijd voor actie, gekke avonturen, onbeperkt plezier en superkrachten tijdens de zomervakantie.

Bekijk de spetterende afleveringen vanaf 5 augustus, elke dag om 7.55 uur op Cartoon Network gedurende de zomervakantie.

'Wij houden van Gumball!'

Vanaf nu, elke dag om 7.55 uur

Omdat we van hardop lachen houden en omdat we van plezier houden, houden we van Gumball.

Bekijk de marathon van Gumball afleveringen elke ochtend om 7.55 uur op Cartoon Network.

'LEGO DREAMZzz: De Beproeving van de Droombewakers'

Vanaf nu, elke dag om 7.25 uur

Een groep kinderen sluit zich aan bij een geheim agentschap waar ze leren om de kracht van de verbeelding te gebruiken. Daarmee kunnen ze naar de droomwereld reizen en fantastische creaties maken om slapende kinderen te beschermen tegen de terreur van de kwaadaardige Nightmare King. Hij is erop uit de droomwereld te veroveren en de wakkere wereld binnen te dringen.

Ga mee op avontuur tijdens 'LEGO DREAMZzz', elke dag om 7.25 uur op Cartoon Network.

'Lamput'

Vanaf nu, elke dag om 12.40 uur

Het verhaal gaat over het vormloze oranje wezentje Lamput dat uit een geheim laboratorium is ontsnapt en door de twee wetenschappers Specs Doc en Skinny Doc wordt opgejaagd. Hij weet hen echter altijd te slim af te zijn, dankzij zijn talent om zich steeds weer te vermommen.

Kijk mee hoe Lamput elke dag om 12.40 uur probeert te ontsnappen van de wetenschappers op Cartoon Network!