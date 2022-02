'Taxi Joris' rijdt voor een laatste keer uit

Joris Hessels ('Radio Gaga', 'Gentbrugge', 'De Weekenden') is taxichauffeur geworden. In de vijfdelige reeks 'Taxi Joris' rijdt hij met zijn monovolume-taxi het hele land door en brengt hij een aantal zorgvuldig geselecteerde passagiers naar hun bestemming. En weer terug.

Rudy doet alweer een beroep op Taxi Joris: zijn vrouw Annick kreeg van de gevangenisdirectie een uitgaansvergunning, en Rudy neemt haar voor de eerste keer mee naar huis.

Grizmo is een jonge rapper met internationale ambities. Zijn vader is niet alleen zijn grootste fan, maar ook zijn manager.

Nadat de 8-jarige Louis na een ongeval in coma raakte, werd de beademing gestopt. Wonder boven wonder nam zijn eigen ademhaling het over. Maar anderhalf jaar later rijdt moeder Sofie nog tweemaal per dag naar revalidatiecentrum Pulderbos. En vijf weken na hun vertrek keren

Günther en Kathleen terug uit Zuid-Afrika, in het gezelschap van hun tweede adoptiezoon Lerato.

'Taxi Joris', woensdag 9 februari om 21.20 uur op Canvas.