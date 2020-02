Tatiana en Lothar zijn derde koppel van 'Blind Getrouwd'

Tatiana 'Tati' (29, non-food verantwoordelijke) en Lothar (26, vertegenwoordiger) zijn het derde koppel in 'Blind Getrouwd'. Op zondagavond waren de kijkers getuige van hun eerste ontmoeting op het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands.

De klik leek er meteen te zijn en beiden hadden mooie woorden voor elkaar. Tati: 'Ik was zeer blij. Ik dacht: yes! Een teddybeertje voor mij, zoals ik beschreven had. Mijn vriendinnen knipoogden ook allemaal naar me omdat ze wisten dat dat was wie ik verwacht had.'

'Ik moet zeggen: ik voelde me zeer op mijn gemak. Totaal niet onwennig, het is onbeschrijflijk. Het is alsof we mekaar al gesproken hadden.' Lothar haalde meteen goede punten door een mooi boeket en een lief briefje voor Tati klaar te leggen bij aankomst in het gemeentehuis. En ook zij scoorde bij hem, in eerste instantie met haar mooie ogen. Lothar: 'Ik had al heel snel gezien dat Tati supermooie ogen heeft. Dat was het eerste wat ik zag, dat is fantastisch.'

Ook Christophe en Nick zeiden 'ja' in deze tweede aflevering. En met Tati en Lothar is ook het laatste 'Blind Getrouwd'-koppel bekend: De 28-jarige Winnie uit Lier werd gekoppeld aan de 30-jarige Jonah uit Arendonk. Hoe hun eerste ontmoeting verloopt krijgen kijkers te zien op zondagavond 1 maart.

'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO met Jonah en ex-deelnemer en beste vriend Victor

Nadat Victor uit Arendonk vorig jaar blind trouwde met Line uit Lier, is het nu de beurt aan zijn beste vriend Jonah om òòk blind te trouwen met een vrouw uit Lier: Winnie. Bab en Sean onderzoeken wat er aan de hand is tussen Arendonk en Lier en waarom de experts uitgerekend bij één van de beste vrienden van Victor uitkwamen om hem te matchen. Ze leggen uit waarom Christophe zijn trouwring in de vorige aflevering niet aan had. En ze gaan ook na of het klopt dat je mensen aantrekkelijker begint te vinden naarmate je meer alcohol drinkt.