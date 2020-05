Tal van premières in mei op Cartoon Network en Boomerang

Als je het intergalactische nieuws hebt gevolgd, dan heb je misschien gehoord van de vernietiging van de vredelievende planeet Thundera.

Wat velen niet weten is dat zes nobele krijgers en hun jonge leider Lion-O ternauwernood ontsnapt zijn aan de ondergang van hun thuiswereld! Zij hebben hun kamp opgezet op een verre planeet genaamd Third Earth.

Première: 'Thundercats! Roar'

Vanaf 18 mei, elke weekdag om 17.50 uur

Het lijkt er nu op dat iedereen probeert hun waardevolle reliek te pakken te krijgen, The Eye Of Thundera, wat de bron is van al hun krachten. Gelukkig zit dit verwerkt in Lion-O’s 'Sword of Omens', dat hij nooit zal verliezen. Never! Nooit! Niet! Echt, dat zou nooit gebeuren…

De Thundercats zijn gestrand op een onbekende planeet vol gevaren maar als ze samenblijven als de katachtige familie die ze zijn, dan is er misschien wel een kans dat ze hun rijk opbouwen tot wat het ooit was.

De nieuwe serie 'Thundercats! Roar' zie je vanaf 18 mei elke weekdag om 17.50 uur, alleen bij Cartoon Network.

Première: 'Power Players'

Vanaf 4 mei, elke weekdag om 18.15 uur

Wanneer Axel transformeert in een levende actiefiguur moet hij zijn geweldige nieuwe krachten gebruiken om de wereld te beschermen tegen de boosaardige MadCap. Hij krijgt hulp van zijn slimme vrienden Sarge Charge, Masko, Bobbie Blobby, Galileo en Slobot. Ze nemen het op tegen vijanden als Dynamo en Joyride. Je hebt nog nooit zo veel actie en avontuur gezien op zo’n kleine schaal!

Nieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go'!

Vanaf 18 mei, elke weekdag om 17.30 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'Teen Titans Go!' Ontdek hoe het leven van een tiener-superheld er nu echt uitziet… wanneer de cape af gaat. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle grappige momenten daar tussenin. Één ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur!

Première: 'Agent Binky - Pets of the Universe'

Vanaf 18 mei, elke weekdag om 15.00 uur

Binky is een peervormige binnenkat die agent is bij een geheim genootschap genaamd HURRK: Huisdieren van het Universum zijn RuimteReis-Klaargemaakt. Samen met poes Gracie, goudvis Loo, schildpad Nola en hond Gordon vormt hij een team van agenten dat als missie heeft om hun baasjes (mensen) en hun ruimtestation (eigenlijk gewoon hun huis) te beschermen tegen aliens (beter bekend als mieren, vliegen, sprinkhanen en soms zelfs stofzuigers).

Een behoorlijk grote taak voor kleine huisdieren, maar ze zijn extreem getraind, extreem toegewijd en in combinatie met een behoorlijk snufje paranoia gaan ze elke missie voor de volle honderd procent aan. Het normale dagelijkse leven zit voor deze agenten vol met avontuur, opwinding, vriendschap en als daar tijd voor is, lekkere dutjes.

Bekijk de avonturen van 'Agent Binky: Huisdieren van het Universum' vanaf 18 mei elke weekdag om 15.00 uur bij Boomerang!

Nieuwe afleveringen van 'De Tom en Jerry Show'

Vanaf 4 mei, elke dag om 17.00 uur

Geniet met heel de familie van gloednieuwe afleveringen van 'De Tom en Jerry Show'. In de 11-minuten durende afleveringen volg je de eeuwigdurende strijd tussen de twee meest geliefde personages aller tijden. De basis van het klassieke kat- en muisspel zorgt keer op keer weer voor eindeloze verwikkelingen, mogelijkheden en tijdloos plezier!