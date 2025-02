'Taboe' zondeg met Mensen op de vlucht

Philippe brengt deze week in 'Taboe' tijd door met vijf mensen op de vlucht: Sareh, Said, Hadwan, Ise en Shakera. Vijf mensen die hun leven totaal hebben omgegooid en alles achterlieten, in een wanhopige poging om een veilige plek te vinden.

Bij de eerste activiteit laat Philippe zich rondvaren door Hadwan en Ise, Shakera wordt al snel ‘tante Shakera’ en de groep leert Said soldaatjes met een zachtgekookt eitje eten. Ze trotseren een ijsbad, spelen cricket en genieten samen van hun vakantie in Gulpen-Wittem.

De gasten:

Shakera (57) komt uit Afghanistan en is van opleiding ingenieur-architect. Toen ze afstudeerde, droegen vrouwen in Afghanistan nog korte rokjes en korte mouwen. Met de komst van de Taliban, begin jaren 90, veranderde alles. Haar man had een hoge functie in het leger en moest onderduiken. Shakera besloot om te vluchten met haar kinderen en na een lange tocht kwamen ze in België terecht. Ze heeft moeten knokken om in België alle kansen te kunnen krijgen en nu, 29 jaar later, woont ze samen met haar man in Edegem, is ze oma geworden en werkt ze als architect.

Ise (26) komt uit Somalië en woont nu bijna 10 jaar in België. Wanneer Ise 16 is, krijgt hij van een terreurgroep de opdracht om zijn oom, die bij de overheid werkt, te vermoorden. Zijn oom helpt hem om het land te verlaten en Ise vertrekt zonder afscheid te kunnen nemen van zijn familie. Ondertussen heeft Ise zijn draai gevonden in België, maar het gemis van zijn mama blijft.

Hadwan (36) komt uit Syrië, heeft een vrouw, 2 kinderen en woont nu 10 jaar in België. In 2014 beslist Hadwan om Syrië te verlaten omwille van de oorlog. Hadwan maakte de oversteek in een rubberboot. Zijn tocht was een traumatische ervaring, hij voelde niets meer toen hij in België aankwam. Om met zijn trauma om te gaan, stortte hij zich op zijn lessen Nederlands.

Said (30) werkte in het Afghaanse leger maar toen de Taliban achter hem aankwam, moest hij Afghanistan verlaten. Hij kwam helemaal alleen in België terecht en de eerste jaren waren heel zwaar voor hem. Zonder vrienden en familie was het moeilijk om zijn draai te vinden.

Sareh (41) komt uit Iran. Sinds de Iraanse Revolutie van 1979 hebben vrouwen bijna geen vrijheiden meer in Iran. Sarehs zus was journaliste en dat werd steeds gevaarlijker. Toen haar zus besloot te vluchten, ging Sareh met haar mee. Ze was 18 en besefte amper wat er gebeurde. Het gemis van haar moeder was verschrikkelijk maar de veiligheid en vrijheid die ze in België voelt, zou ze met niets willen ruilen.

