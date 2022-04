Suzan & Freek ontroeren Margriet Hermans met moederdaglied geschreven door dochter Celien

'Ik heb nog nooit iemand anders mijn repertoire horen zingen!' Maar daar komt voor 'la mama' Margriet Hermans nu maandag verandering in. Margriet bouwde een bloeiende zang- en showbizzcarrière uit en zit al 35 jaar in het vak.

Haar dynamische persoonlijkheid, onmiskenbaar gevoel voor humor, iconische bulderlach en brede maatschappelijke interesse zijn niemand ontgaan. Naast de liefde voor muziek is haar liefde voor dochter en oogappel Celien nog groter. Suzan & Freek zorgen maandag voor een emotioneel hoogtepunt wanneer ze uitpakken met hun versie van het zelfgeschreven duet ‘Voor Het Leven Voor Elkaar’. 'Celien heeft dit liedje geschreven voor mijn moederdag. En ik maar wenen, dat gaat nu hetzelfde worden', vertelt Margriet.

Ook Davina Michelle gaat de emotionele toer op: 'Ik ga ‘Celien’ voor jou zingen. Ik vond de eerste zinnen zo mooi, dat ik meteen wist dat ik dit wou doen.' Al brengt die keuze ook heel wat stress met zich mee. 'Ik ga in het Nederlands zingen en dat is volledig buiten mijn comfortzone. Maar de tekst is zo mooi.' Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola zorgen dan weer voor de feestelijke noot met hun catchy versie van 'Laisse Rouler Le Bon Temps, Jacqueline'. 'Ik wil me excuseren dat het nummer niet gaat over Celien maar over Jacqueline', lacht Pat. 'We hebben er iets leuks van gemaakt met de titel Cowboys', vult Loredana aan. Speciaal voor de gelegenheid halen ze de ‘Margriet-move’ nog eens boven.

Zowel in de carrière van Margriet als in die van Koen Buyse was hun deelname aan de Humo’s Rock Rally een belangrijke stap. 'Ik weet dat er ook een rock chick in Margriet schuilt dus ik ben op zoek gegaan naar een rocknummer dat zij ooit heeft uitgebracht.' Koen stak de song ‘Als De Nacht Komt’ in een Engels jasje met de titel ‘When The Night Comes’. Een versie die Margriet volledig kan bekoren: 'Oh my god, wat een pareltje! Ik had een klein beetje een Bon Jovi-gevoel.'

CAMILLE, de jongste van de bende, koos met ‘Niets Houdt Me Tegen’ verrassend voor een nummer uit het oudere repertoire van Margriet. 'Die is wel echt heel oud hé! Dit was de openingstune van mijn programma aan zee. De tekst is gedeeltelijk geschreven door Stef Bos', vertelt Margriet. Ozark Henry koos daarentegen voor een recent nummer van Margriet en twijfelde daar geen seconde over. Met ‘Adem’ brengt hij een remake van 'De Stroom'. 'De muziek en de tekst heb ik zelf geschreven. Daar ben ik zo fier op', reageert Margriet enthousiast.

Margriet sluit haar aflevering af met een passende tribute: 'Diamond In The Rough' van haar idool Alicia Bridges. 'Ik heb dit nummer gekozen omdat het tekstueel zo goed bij mij past. In veel mensen zit vaak nog een ruwe bolster maar als je de kans krijgt om het op te blinken, dan komt er soms iets verbazends uit.' Doorheen de week vertelt Margriet ook openhartig over haar eigen jeugd: 'Ik wou vrij zijn, maar dat kon niet. Met zes kinderen en een zaak moesten we allemaal in het gareel lopen.'

'Liefde voor Muziek', maandag 25 april om 20.35 uur bij VTM.