'Sturm der Liebe': week 9 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 1 maart 2021 - aflevering 3266

Twee agenten verschijnen in het Fürstenhof, ze zijn op zoek naar Tim. Jessica ziet eindelijk een kans om van haar schulden bij André af te komen, maar daarvoor zou ze de bankkaart van Henry moeten gebruiken. André beseft dat hij zijn broer Werner slecht heeft behandeld. Hij wil het bijleggen met Linda, maar heeft daarvoor de hulp van Jessica nodig. Lucy en Paul willen Linda helpen bij de opening van haar café.

Dinsdag 2 maart 2021 - aflevering 3267

Marianne provoceert Jessica bij de opening van Linda?s café en zorgt zo voor een schandaal. Hierdoor krijgen Jessica en Henry ruzie. Linda krijgt bloemen en denkt dat die van André komen. Ze probeert hem duidelijk te maken dat hij haar met rust moet laten, maar hij is niet onder de indruk. Lucy worstelt nog steeds met haar gevoelens voor Paul. Is ze echt verliefd op de weduwnaar van haar zus?

Woensdag 3 maart 2021 - aflevering 3268

Christoph wordt aangesteld als voogd van Annabelle. Ze is hier blij mee en denkt dat ze nu snel het ziekenhuis zal mogen verlaten. Maar wanneer Christoph zijn dochter in de psychiatrie bezoekt, toont hij zijn ware aard. Jessica is teleurgesteld dat Henry niet voor haar vecht. Valentina heeft een vraag voor Michael.

Donderdag 4 maart 2021 - aflevering 3269

Annabelle is wanhopig en bedenkt een plan om uit de psychiatrie te ontsnappen. Hildegard probeert Alfons duidelijk te maken dat ze niet zo enthousiast is over zijn grote fruitschaal. Hij is teleurgesteld en zet de schaal buiten. André vindt de kom en is onder de indruk van het kunstwerk. Werner beseft dat Christoph, nu hij voogd is van Annabelle, de verkoop van de aandelen kan terugdraaien. Maar Werner geeft zich niet zomaar gewonnen. Nadat hij zich overslapen heeft, neemt Michael een fatale beslissing.

Vrijdag 5 maart 2021 - aflevering 3270

Toevallig hoort Franzi een intiem gesprek tussen Christoph en Linda, die het over Tim hebben. Wat ze hoort, maakt haar erg bang. Christoph vermoedt dat Annabelle iets van plan is en waarschuwt de dokter in de psychiatrie. Een oude bekende duikt op in het Fürstenhof. Wanneer Linda in het café enthousiast vertelt over de fruitschaal, voelt Alfons zich gevleid.

