'Sturm der Liebe': week 53 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 28 december 2020 - aflevering 3221

Annabelle ontdekt dat Joshua iets voor haar verzwijgt. Robert nodigt Eva uit voor een gezellig familiediner. Werner en Valentina zorgen ervoor dat ze ongestoord samen kunnen zijn. Is er eindelijk een verzoening in de maak? Romy heeft een droom waarin ze als bruid op een paard door een wei rijdt. Jessica is de situatie bij de familie Sonnbichler beu en gaat de confrontatie met Alfons aan.

Dinsdag 29 december 2020 - aflevering 3222

Christoph ligt nog steeds in een coma. Denise vindt een chirurg die hem kan opereren. Zal Annabelle akkoord gaan met de ingreep? Lucy stelt Romy en Paul voor om te trouwen in een charmant kasteeltje. Wanneer Romy de wei uit haar droom ziet, weet ze waar ze eindelijk wil trouwen. Alfons en Hildegard proberen de marter weg te jagen met luide muziek.

Woensdag 30 december 2020 - aflevering 3223

Denise vertelt Joshua enthousiast over haar gesprek met de chirurg, maar ze beseft dat Joshua helemaal niet geïnteresseerd is in haar verhaal. Eva voelt dat Robert iets voor haar verbergt. Hij kan zijn geheim niet meer verzwijgen en vertelt Eva wat hij en Joshua gedaan hebben. Romy wil dolgraag in de weide trouwen, maar dat is buiten de eigenaar gerekend.

Donderdag 31 december 2020 - aflevering 3224

Robert biedt Annabelle zijn aandelen in het hotel aan. Ze wijst zijn aanbod af en eist bovendien dat Joshua het uitmaakt met Denise. Henry heeft een val gemaakt om de marter levend te kunnen vangen. Wanneer het dier toch gewond raakt, is Jessica ontroerd om te zien hoe Henry het dier verzorgt. Romy en Paul vinden toch een oplossing voor de weide.

Vrijdag 1 januari 2021 - aflevering 3225

Jessica wil indruk maken op Henry en besluit voor hem te koken, maar de avond verloopt niet zoals verwacht. De voorbereidingen voor het huwelijk van Romy en Paul zijn volop aan de gang. Lucy wil het koppel verrassen met een ballonvaart. Denise kan de beslissing van Joshua niet begrijpen en is ontroostbaar. Ondertussen geniet Annabelle van de situatie en ze maakt Joshua duidelijk dat ze met hem naar het huwelijk van Romy en Paul wil.

