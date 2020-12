'Sturm der Liebe': week 51 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 14 december 2020 - aflevering 3211

Robert wil eindelijk duidelijkheid. Annabelle is in shock. André dreigt meer te weten te komen over Lucy. Hij vermoedt bovendien dat ze stiekem in lege hotelkamers slaapt. Michael maakt zich zorgen om Natascha. Christoph heeft weer een manier gevonden om dicht bij Eva te kunnen zijn. Eva probeert Robert gerust te stellen, maar die kan zijn jaloezie niet verbergen. Voor Annabelle begint een race tegen de klok.

Dinsdag 15 december 2020 - aflevering 3212

Robert heeft een mededeling voor Eva die haar helemaal overstuur maakt. Jessica zegt dat ze zich niet door Robert onder druk mag laten zetten. Annabelle doet er alles aan om haar acties ongedaan te maken. Lucy vermoedt dat André haar geheim op het spoor is. Hildegard spoort Henry aan om voor Jessica te zorgen.

Woensdag 16 december 2020 - aflevering 3213

Christoph verneemt dat Eva een inzinking heeft gehad en haast zich naar het ziekenhuis. Michael wil hem echter geen informatie geven. Het conflict tussen Lucy en André bereikt een hoogtepunt. Jessica beseft dat ze Henry onrecht heeft aangedaan en ze verontschuldigt zich bij hem. Later praat Henry met Romy over de situatie. Paul ontdekt dit en vraagt Henry om zich niet te bemoeien.

Donderdag 17 december 2020 - aflevering 3214

Jessica kan voorkomen dat Christoph de waarheid over Eva ontdekt door tegen hem te liegen. Annabelle vermoedt dat er iets mis is. Joshua vindt op de rommelmarkt een mooie juwelendoos voor de verjaardag van Valentina, maar wat later is het ding op mysterieuze wijze verdwenen. Paul stelt een verbaasde Romy voor om Luna te adopteren, maar voor Romy is dat uitgesloten. Fabien weet niet wat hij Valentina moet geven voor haar verjaardag.

Vrijdag 18 december 2020 - aflevering 3215

Annabelle wil de leugen van Jessica openbaar maken, maar dat is buiten Jessica zelf gerekend. Denise doet een verontrustende ontdekking in haar appartement. Romy's woorden hebben effect op Paul. Een ontroerende actie van Jessica opent ook zijn ogen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

