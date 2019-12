'Sturm der Liebe': week 51 (2019) - PREVIEW

Foto: Vitaya - © DPG Media 2019

Op Vitaya wordt elke werkdag gretig gekeken naar 'Sturm der Liebe'. De gebeurtenissen in de idyllische Duitse decors blijven onverminderd populair. Het sausje van intriges, romantiek en spanning werkt. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 16 december 2019 - aflevering 2951

Natascha merkt niet dat Xenia haar probeert weg te krijgen om vrij spel te hebben met Michael. Wanneer ze later met Xenia belt en op de achtergrond de stem van haar man hoort, wordt ze toch achterdochtig. Viktor is niet blij met de reisplannen van Alicia en Christoph. Tobias verovert de harten in het Fürstenhof.

Dinsdag 17 december 2019 - aflevering 2952

Romy wordt stiekem door een onbekende gefotografeerd. Natascha is ervan overtuigd dat Michael een affaire heeft met Xenia. Om helemaal zeker te zijn, besluit ze hem te achtervolgen. Ze brengt zichzelf hiermee in een moeilijke situatie. Alicia kiest, tot grote teleurstelling van Viktor, heel duidelijk voor Christoph. Valentina voelt zich eenzaam.

Woensdag 18 december 2019 - aflevering 2953

Christoph is blij dat niets zijn reis met Alicia nog in de weg staat. Intussen bekommert Viktor zich over Jessica. Het leven van Romy is één grote chaos: ze weet niet welke job of welke man ze wil. Na een goed gesprek met Hildegard neemt ze dan toch een beslissing. André en Alfons nodigen de foodblogger uit in de Bräustuberl en hopen op goede reclame. Maar dat is helaas niet wat ze krijgen.

Donderdag 19 december 2019 - aflevering 2954

Jessica verwijt Alicia dat ze jaloers is en haar geluk wil verstoren. Wanneer Viktor dit hoort, wil hij een verklaring van Alicia. André vreest voor zijn job als de brouwerij en de Bräustuberl verkocht worden. Wanneer Werner hem niet wil betalen, bedenkt André een ander plan. Natascha denkt bewijs gevonden te hebben dat Michael haar bedriegt. Fabien wil weten wat er met Valentina aan de hand is, maar het lukt haar niet om hem de waarheid te vertellen.

Vrijdag 20 december 2019 - aflevering 2955

Christoph ontdekt dat Alicia's gevoelens voor hem niet zo sterk meer zijn als in het begin. Zijn woede groeit en hij bedenkt een wraakplan. Het lukt Melli om André het fraudeplan uit zijn hoofd te praten. André hoopt nog steeds op hulp van zijn broer Werner en die biedt hem een job in de keuken aan. Weliswaar onder Magda. Boris is dolverliefd, maar het geluk lijkt niet aan zijn kant te staan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!