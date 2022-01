'Sturm der Liebe': week 5 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 31 januari 2022 - aflevering 3506

Na een telefoontje gaat Tim naar het meer, maar het is niet Franzi die daar op hem wacht. Om haar vader bij te staan, besluit Lucy haar reis naar de Verenigde Staten uit te stellen. Christoph beseft dat Maja hem niet snel zal aanvaarden als nieuwe partner van Selina. Cornelia zet haar gevoelens op papier en wordt door Robert betrapt. Ze beweert dat de papieren van Rosalie zijn.

Dinsdag 1 februari 2022 - aflevering 3507

Maja heeft de boom gevonden waar Lucy's ouders zich verloofd hebben. Ze wil samen met Lucy iets in de boom kerven, maar net dan duikt Florian op. Christoph probeert wanhopig aan het losgeld voor Tim te geraken. Ariane biedt aan om zijn aandelen over te kopen, maar daar wil Christoph niet van weten. Intussen moet hij Franzi in veiligheid zien te brengen.

Woensdag 2 februari 2022 - aflevering 3508

Werner en Robert vinden een koper voor de aandelen van Christoph, zo moet hij die niet aan Ariane verkopen. Nadat het losgeld overhandigd is, wachten Christoph en Franzi gespannen op Tim, maar hij daagt niet op. Maja vindt dat Florian overdrijft. Amelia kan haar toch overtuigen om haar fout recht te zetten. Franzi en Hieronymus beseffen dat het plan van Lucy mislukt is. Lucy's moeder is er al vandoor met haar nieuwe vriend. Alfons verneemt dat Julius, zijn grote concurrent in de portierswedstrijd, heel actief is op sociale media.

Donderdag 3 februari 2022 - aflevering 3509

Christoph en Franzi zijn geschokt wanneer ze vernemen dat Tim nog steeds wordt vastgehouden. Christoph besluit de politie in te lichten. Vanessa keert terug van haar trainingskamp en is heel enthousiast. Ze wil alles op alles zetten om het Duits kampioenschap schermen te winnen. Wanneer haar nieuwe collega Max haar mee uit vraagt, besluit ze van de date een trainingssessie te maken. Michael en Max leren elkaar beter kennen en blijken allebei van mountainbiken te houden.

Vrijdag 4 februari 2022 - aflevering 3510

Franzi geeft niet op, ze verspreidt berichten op het internet en deelt flyers uit in de hoop Tim te vinden. Wanneer ze hem uiteindelijk vindt, is hij bewusteloos. Is ze te laat? Rosalie flirt met Max en vindt het leuk dat Michael jaloers is. Florian gaat op zoek naar het amulet dat hij in het bos gevonden heeft. Alfons merkt dat Vanessa kniepijn heeft en laat haar beloven dat ze zich door Michael zal laten onderzoeken.

