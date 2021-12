'Sturm der Liebe': week 49 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 6 december 2021 - aflevering 3466

Christoph is teleurgesteld dat Selina weg wil. Hij vraagt Tim om haar een baan aan te bieden in de stoeterij. Als Ariane dit ontdekt, weet ze wat Christoph van plan is: hij wil Selina gebruiken om haar te bespioneren. Robert probeert Cornelia te bewijzen dat zijn conditie uitstekend is. Alfons vermoedt dat er een meteoriet gevallen is in Bichlheim en hij gaat op zoek.

Dinsdag 7 december 2021 - aflevering 3467

Vanessa is teleurgesteld wanneer Robert haar aan iemand voorstelt als een oude vriendin. Om Robert jaloers te maken, begint ze te flirten met de ober. Lucy is ervan overtuigd dat er toch een magische band is tussen Franzi en Tim, maar geen van beiden wil dit geloven. Alfons toont de meteoriet in de personeelskamer van het Fürstenhof. André en Rosalie hebben geen interesse, tot ze horen hoeveel het ding waard is. Ariane koopt de zakenpartner van Werner om.

Woensdag 8 december 2021 - aflevering 3468

Lucy ziet hoe Ariane Steffen onder druk zet en ze denkt dat Steffen een geheim heeft voor Franzi. Als ze hem hiermee confronteert en hij geschrokken reageert, twijfelt Lucy niet meer. Cornelia adviseert Vanessa om Robert te vertellen wat ze voor hem voelt. Selina vermoedt dat Christoph met louche zaakjes bezig is en wanneer ze de kans krijgt om zijn papieren te doorzoeken, is de verleiding groot.

Donderdag 9 december 2021 - aflevering 3469

Selina durft uiteindelijk niet in de dossiers van Christoph te kijken en besluit hem gewoon te confronteren met haar vermoedens. Hij ontkent echter alles. Lucy kan niet akkoord gaan met het huwelijk van Franzi en Steffen en ze vertelt haar vriendin dat ze geen bruidsmeisje kan zijn. Nadat ze hier met Rosalie over praat, beseft Lucy dat ze haar vriendin toch moet steunen. Vanessa kan niet meer verdragen hoe Robert met haar omgaat en ze zet een punt achter hun affaire. Ze probeert zichzelf ervan te overtuigen dat dit de juiste beslissing was. Wanneer Alfons een klein bedrag wint met de lotto en zijn kip plots meer eieren legt, schrijft hij dat toe aan de kracht van de meteoriet.

Vrijdag 10 december 2021 - aflevering 3470

Vanessa is dolgelukkig wanneer Robert haar aan Valentina voorstelt als zijn nieuwe vriendin. Haar geluk is echter van korte duur. Lucy is enthousiast omdat de knappe celebrity Sebastian Klussmann in het Fürstenhof verblijft. Ze bedenkt een plan om hem voor zich te winnen. Ook Rosalie is geïnteresseerd. Franzi is blij dat ze het heeft bijgelegd met Lucy en geniet ook van haar tijd samen met Steffen. Maar waarom droomt ze `s nachts nog steeds van Tim?

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.00 uur (wisselend) op VTM 2.

