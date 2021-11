'Sturm der Liebe': week 47 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 22 november 2021 - aflevering 3456

Het nieuws van de brand in de oldtimergarage zorgt voor opschudding. Wanneer Franzi hoort dat Tim in gevaar is, beseft ze dat ze nog steeds gevoelens voor hem heeft. De brandweer acht Robert verantwoordelijk voor de brand. Christoph weet meteen wie verantwoordelijk is: Ariane. Michelle realiseert zich hoeveel Paul voor haar betekent en ze leggen het bij. In het Fürstenhof loopt de situatie intussen uit de hand. Alfons en Hildegard proberen de gasten gerust te stellen.

Dinsdag 23 november 2021 - aflevering 3457

Rosalie heeft een idee voor de reclamecampagne en wil Paul als model. Wanneer die ziet welk kostuum hij moet dragen, haakt hij af. Rosalie heeft echter al een oplossing bedacht. Robert probeert Werner ervan te overtuigen dat Ariane verantwoordelijk is voor de brand. Werner heeft zo zijn twijfels. Tim probeert Franzi te overtuigen om te blijven, maar zij heeft haar keuze al gemaakt: ze gaat met Steffen naar Amsterdam.

Woensdag 24 november 2021 - aflevering 3458

Ariane geeft Robert en Werner de schuld van de brand, omdat zij de verzekering niet in orde hebben gebracht. Michael bekijkt samen met André de foto?s van de fotoshoot en is ervan overtuigd dat Rosalie verliefd naar hem kijkt. André gelooft er niks van. Cornelia ontdekt dat Vanessa verliefd is op Robert en een relatie met hem wil. Selina hoopt de geluksbrenger uit de uitgebrande auto van haar vader te kunnen redden.

Donderdag 25 november 2021 - aflevering 3459

Steffen en Franzi brengen samen tijd door. Wanneer hij van Amelie verneemt dat Tim er alles aan doet om Franzi haar job in het Fürstenhof terug te bezorgen, is hij niet blij. Paul wil onbetaald verlof nemen en na de wereldreis opnieuw aan de slag gaan bij het Fürstenhof, maar Ariane wijst zijn aanvraag af. Wanneer hij met ontslag dreigt, gaat Ariane toch akkoord. Rosalie bekent aan Cornelia dat ze verliefd is geworden, maar ze wil niet zeggen op wie.

Vrijdag 26 november 2021 - aflevering 3460

Darts - Players Championship Finals

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.55 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!