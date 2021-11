'Sturm der Liebe': week 46 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 15 november 2021 - aflevering 3451

André en Werner hebben een idee en denken hiermee veel geld te kunnen verdienen. Franzi is verbaasd wanneer ze hoort dat Tim het bij de politie voor haar heeft opgenomen. Hij heeft zijn klacht ook ingetrokken. Robert bevrijdt Vanessa en Cornelia. Paul reist naar München om Jessica te vertellen over zijn plannen met Michelle en Luna. Ariane slaagt erin een brief van Werner te onderscheppen en verbranden.

Dinsdag 16 november 2021 - aflevering 3452

Steffen probeert Franzi op te monteren en neemt haar mee naar een potentiële klant. Ariane heeft Steffen echter nodig op het Fürstenhof tijdens de autorally en hij liegt tegen Franzi door te zeggen dat de klant heeft afgezegd. Maar dan krijgt Franzi een telefoontje waardoor Steffen in de problemen komt. Rosalie slaagt er niet in de plannen van Werner en André te dwarsbomen. Lucy beseft dat ze zich de laatste tijd wat heeft laten gaan, en ze beslist om opnieuw te gaan sporten.

Woensdag 17 november 2021 - aflevering 3453

André is niet enthousiast over het idee om samen te werken met Rosalie. Ze probeert hem toch te overtuigen van haar goede bedoelingen. Steffen heeft het steeds moeilijker om zijn leugens in stand te houden, maar Lucy weet de twijfels bij Franzi weg te nemen. Lucy merkt dat Paul en Michelle het maar niet eens kunnen worden over hun toekomstplannen en dat geeft haar hoop. Ariane's vriendin Selina von Thalheim komt naar het Fürstenhof.

Donderdag 18 november 2021 - aflevering 3454

Franzi voelt zich steeds beter, maar ze weet niet dat Steffen weer tegen haar liegt. Werner en Robert bedenken een plan om Hildegard en Alfons terug naar het Fürstenhof te krijgen en hen te overtuigen om te blijven. André weigert om met Rosalie samen te werken en zij is erg teleurgesteld. Michael is de ruzies tussen hen beu. Het is een blij weerzien tussen Ariane en Selina. Selina heeft echter problemen en wil een oldtimer van haar vader op de rally verkopen.

Vrijdag 19 november 2021 - aflevering 3455

De dag van de autorally is aangebroken en het Fürstenhof is in feeststemming. Werner is blij dat de pers ook zo positief is over het evenement. Maar dan blijkt er iets mis met de verzekering en dat zou een ramp kunnen veroorzaken. Alfons en Hildegard zijn gevleid door het voorstel van Robert om terug in het Fürstenhof te komen werken. Ze gaan akkoord, maar hebben wel een voorwaarde. Paul bekent aan Michelle dat hij niet op wereldreis wil gaan, en dat hij wil dat ze bij hem blijft.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.55 uur (wisselend) op VTM 2.

