'Sturm der Liebe': week 45 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 2 november 2020 - aflevering 3181

Wanneer Ragnar niet naar huis komt, maakt Tina zich grote zorgen en ze gaat naar hem op zoek. Eva en Robert staan voor hun eerste sessie relatietherapie. Paul weigert Jessica de erfenis terug te geven, hij wil het geld in Luna investeren. Jessica gaat akkoord, maar wanneer ze Paul met een nieuwe racefiets ziet, komt het tot een conflict.

Dinsdag 3 november 2020 - aflevering 3182

Denise wil weten wat Christoph van plan is en gaat op onderzoek uit. Jessica en Paul maken nog steeds ruzie en Romy besluit met Paul te praten. Tina en Ragnar zijn dolblij met hun verloving. Ragnar is euforisch en plant samen met Henry een dubbel huwelijk, alleen zijn hun vrouwen nog niet op de hoogte. André wil koken voor het trouwfeest van Denise en Henry.

Woensdag 4 november 2020 - aflevering 3183

Denise eist van Christoph dat hij bij Eva wegblijft. Paul kan niet geloven dat Jessica met een klant bezig was, terwijl ze eigenlijk op Luna moest passen. Hij is boos op haar en zegt dat Romy een veel betere moeder is. Tina is helemaal niet te vinden voor een dubbel huwelijk. Wanneer Natascha een rol weigert, wordt ze aan de deur gezet. Ze werkt haar frustraties uit op Valentina en Fabien, maar daar krijgt ze al snel spijt van.

Donderdag 5 november 2020 - aflevering 3184

Eva beseft dat ze door Christoph gemanipuleerd werd. Ze is kwaad op hem en hoopt op een verzoening met Robert. Denise voelt zich intussen schuldig omdat ze Christoph verraden heeft. Annabelle raadt Jessica aan om de relatie van Paul en Romy te saboteren. Jessica ziet dat niet zitten, tot ze merkt dat Bela verliefd is op Romy. Tina en Ragnar plannen hun bruiloft, die over enkele dagen moet plaatsvinden. Tina moet nog steeds op zoek naar een jurk.

Vrijdag 6 november 2020 - aflevering 3185

Wanneer Robert verneemt wat Christoph gedaan heeft, kookt hij van woede. Hij beseft dat Eva een slachtoffer is van Christoph en begint weer in een verzoening te geloven. Tina en Ragnar zijn op zoek naar een locatie voor hun bruiloft. Romy heeft een geweldig idee. Jessica wil Bela een makeover geven, maar beseft dat hij ook aan zijn figuur zal moeten werken.

