'Sturm der Liebe': week 44 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 1 november 2021 - aflevering 3441

Tim merkt dat zijn schouder steeds meer pijn doet en gaat na lang aandringen van Franzi toch naar Michael. Daar krijgt hij een schokkende diagnose. Rosalie staat voor een uitdaging. Paul weet Michelle ervan te overtuigen om toch te genieten van de tijd die ze nog samen hebben. Lucy komt terug van een bezoekje aan haar ouders en denkt dat ze over Paul heen is, maar niets is minder waar.

Dinsdag 2 november 2021 - aflevering 3442

Ariane is tevreden nu het aantal boekingen daalt. Werner doet intussen alles om dit recht te trekken en besluit een rally met oldtimers te organiseren. Ariane probeert daarom Werner en Robert tegen elkaar op te zetten. Rosalie kan bij Michael en André logeren. Franzi heeft medelijden met Tim, maar ze houdt zich op een afstand. Het is aan Amelie om hem te troosten. Wanneer Franzi later een amulet vindt, besluit ze het toch aan Tim te geven als geluksbrenger.

Woensdag 3 november 2021 - aflevering 3443

Linda en André maken veel plezier bij het bakken van taarten en vergeten even wat er allemaal gebeurd is. Amelie is jaloers en gooit het cadeau van Franzi in de vuilbak, zonder dat Tim dit weet. Ariane probeert Robert en Werner nog steeds tegen elkaar op te zetten. Lucy helpt Bela bij de voorbereidingen voor zijn sollicitatiegesprek en met succes: hij krijgt zijn droombaan. Hildegard komt tussen André en Robert te staan.

Donderdag 4 november 2021 - aflevering 3444

Tim kan geen verklaring vinden voor het feit dat hij plots geen pijn meer voelt, maar Michael kan hem geruststellen. Ariane dreigt in de problemen te komen wanneer Robert de kluisjes van het personeel wil laten controleren op loodverf. Daar zit immers het geld verstopt, dus ze probeert snel nog een nieuwe verstopplaats te vinden. Linda is teleurgesteld omdat André het niet ziet zitten om opnieuw te beginnen. Werner en Christoph proberen op hen allebei in te praten, zonder succes.

Vrijdag 5 november 2021 - aflevering 3445

Amelie is woedend wanneer Tim partij kiest voor Franzi. Robert vraagt Cornelia om hem te helpen bij het uitbreiden van het biolabel. Maar wanneer Vanessa met Robert wil uitgaan, laat hij Cornelia alleen achter met al het werk. Paul verrast Michelle met een romantische picknick. Alfons verveelt zich. Hildegard zit ondertussen midden in een ruzie tussen Robert en André en het wordt haar echt te veel.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.00 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!