'Sturm der Liebe': week 44 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 26 oktober 2020 - aflevering 3176

Terwijl er buiten een onweersbui woedt, worden Eva en Robert in de berghut geconfronteerd met hun problemen. Valentina hoopt dat haar ouders zich zullen verzoenen, terwijl Christoph hoopt dat de twee er eindelijk een punt achter zetten. Tina krijgt een aanbod en vraagt zich af of ze hier wel moet op ingaan. Natascha raadt haar aan om te wachten. Annabelle besluit Denise te testen.

Dinsdag 27 oktober 2020 - aflevering 3177

Joshua deelt zijn vermoedens over Henry met Denise. Zij gelooft hem niet, maar besluit Henry toch te confronteren. Bela's liefdesbrief valt in handen van Paul. Ze is bang voor zijn reactie, maar hij reageert op een vriendelijke manier. Tina slaagt er niet in het advies van Natascha op te volgen en ze gaat woedend naar Ragnar.

Woensdag 28 oktober 2020 - aflevering 3178

Henry wil niet ingaan op de eisen van Denise. Tina is blij dat Ragnar Solveig op haar plaats gezet heeft. Eva voelt dat ze Robert steeds meer kwijtgeraakt. Ze stelt relatietherapie voor. Zal hij hier op ingaan? Jessica keert terug van de begrafenis van haar oudoom. Ze heeft een oude koekoeksklok geërfd. Ze besluit het ding aan Paul te geven voor hun dochtertje Luna.

Donderdag 29 oktober 2020 - aflevering 3179

Robert gaat akkoord met de relatietherapie op voorwaarde dat ze toch zullen scheiden als de therapie niet lukt. Ragnar liegt tegen Tina. Zij is verdrietig omdat hij binnenkort terug naar IJsland moet en neemt een impulsieve beslissing. Joshua is gefrustreerd omdat Denise achter Henry blijft staan. De koekoeksklok veroorzaakt problemen.

Vrijdag 30 oktober 2020 - aflevering 3180

Tina en Ragnar zijn in de zevende hemel. Ze kijken positief naar de toekomst, tot Tina een gesprek tussen Werner en André opvangt. Natascha is in feeststemming: ze heeft de rol gekregen waarvoor ze zoveel kilo's moest aankomen. Bela repareert de koekoeksklok en doet een ontdekking. Wanneer Jessica dit te weten komt, eist ze haar erfenis terug. Hildegard wil voor Alfons een oude droom in vervulling laten gaan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

