'Sturm der Liebe': week 42 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 18 oktober 2021 - aflevering 3431

Vanessa weet niet hoe ze zich tegenover Robert moet gedragen, dus ze besluit wat afstand te nemen. Ze verzint een excuus om hun afspraak af te zeggen. Steffen verontschuldigt zich bij Franzi voor zijn gedrag en hij verrast haar met een speciaal menu. Rosalie duikt op in het Fürstenhof. Ze komt als mental coach een seminarie geven. Michael is niet zo blij met de komst van zijn ex-vriendin. Hildegard maakt zich zorgen over hun reis naar Brazilië, ze bekent aan Alfons dat ze bang is.

Dinsdag 19 oktober 2021 - aflevering 3432

Linda vecht niet langer tegen haar gevoelens voor Dirk. Wanneer ze ziet hoe Dirk in zijn slaap zijn been beweegt, begint ze te twijfelen. Had André dan toch al die tijd gelijk en houdt Dirk iedereen voor de gek? Vanessa vertelt Robert dat ze verliefd is op Paul en flirt met hem wanneer Robert in de buurt is. Michelle ziet dit en maakt Vanessa meteen duidelijk dat ze uit de buurt van Paul moet blijven. Omdat Bela niet meer wil samenwerken met Lucy, moet ze een opdracht alleen tot een goed einde zien te brengen.

Woensdag 20 oktober 2021 - aflevering 3433

Amelie is blij wanneer Tim haar uitnodigt voor een date. Ze maken veel plezier en groeien naar elkaar toe. Linda kan het niet over haar hart krijgen om Steffen de waarheid over zijn vader te vertellen. Dirk hoopt dat Linda hem kan vergeven, maar zij is woedend. Wanneer Lucy merkt hoeveel verdriet Bela heeft, besluit ze hun bedrijfje aan hem over te laten. Bela fleurt helemaal op en gaat meteen aan de slag.

Donderdag 21 oktober 2021 - aflevering 3434

Lucy hoort dat Michelle van plan is om op wereldreis te gaan en ze vraagt zich af hoe serieus de relatie tussen Michelle en Paul werkelijk is. Ze besluit met Paul te gaan praten. Werner en Robert zijn geschokt wanneer het hotel overspoeld wordt door feestgangers. Ariane is stiekem blij dat haar plan werkt, maar Cornelia neemt al snel de touwtjes in handen. Karl vraagt zijn ex-vrouw Ariane om opnieuw te beginnen.

Vrijdag 22 oktober 2021 - aflevering 3435

Ariane denkt erover om haar wraakplan tegenover Christoph los te laten, maar wanneer ze hoort dat hij terugkeert uit Thailand, laait de haat weer op. Franzi en Steffen blijven in hun project geloven en laten zich niet tegenhouden door enkele tegenslagen. Steffen vindt dat ze haar job in het Fürstenhof moet opgeven, om zich volledig op de cider te kunnen concentreren. Werner is de situatie in het hotel beu en geeft zijn ontslag. Lucy?s wereld stort in wanneer Paul haar liefde niet beantwoordt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.15 uur op VTM 2.

