'Sturm der Liebe': week 37 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 13 september 2021 - aflevering 3406

Schulz stelt Christoph voor een gratis voor hem te werken. Hij wil zijn medewerker echter niet in de problemen brengen. Vanessa vindt het jammer dat Amelie door haar allergie niet meer bij de familie Sonnbichler kan wonen. Een wanhopige Bela smeekt Paul om Lucy niet van hem af te pakken. Zal Paul zijn vriendschap met Bela in het gedrang brengen en Lucy vertellen wat hij voor haar voelt? André denkt dat Dirk zijn benen weer kan bewegen, maar Robert wil hem niet geloven.

Dinsdag 14 september 2021 - aflevering 3407

Vanessa is blij wanneer een sportblad haar contacteert voor een fotoreportage. Christoph zit zwaar in de problemen en weet niet meer wat hij moet doen. Ondertussen zet Ariane haar duistere plan voort. Tim vraagt aan Franzi of Amelie bij haar en Lucy kan logeren. Ze gaat akkoord, maar krijgt daar al snel spijt van. Franzi en Steffen verliezen een klant en vermoeden dat Grükon hierachter zit.

Woensdag 15 september 2021 - aflevering 3408

Bela vreest dat Paul Lucy zijn liefde zal verklaren. Hij is bang om zijn vriendin te verliezen en besluit haar ten huwelijk te vragen. Zal ze ja zeggen? Grükon heeft een voorstel voor Steffen: als hij zijn verantwoordelijkheid voor het schandaal op zich neemt, dan zal hij geen klanten meer afpakken. Urs eist dat Vanessa hem de code van de kluis geeft. Vanessa is terughoudend, maar hij maakt haar al snel duidelijk dat ze geen keuze heeft. Een woedende Christoph gaat de confrontatie aan met Ariane.

Donderdag 16 september 2021 - aflevering 3409

André moet toekijken hoe Dirk Linda blijft inpalmen. Michael probeert hem te kalmeren. Arianne huurt Vanessa in als portier. Urs ziet hier een kans om de code van de kluis te bemachtigen. Tim is slechtgezind en reageert zich af op Amelie. Later beseft hij dat hij onbeleefd was en hij wil haar pololessen geven om het goed te maken. Bela is geschokt wanneer Lucy zijn huwelijksaanzoek afwijst. Pauline probeert met Lucy te praten.

Vrijdag 17 september 2021 - aflevering 3410

Lucy beseft dat ze gevoelens heeft voor Paul en ze kan niet langer zwijgen. Wanneer ze hierover met Bela probeert te praten, stort hij in. André heeft Dirk ontmaskerd. Hij laat zich echter door hem overtuigen om Linda zelf te vertellen dat hij niet eerlijk is geweest. Amelie gaat op date met Tim. Wanneer Franzi dit verneemt, is ze jaloers.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur (wiselende aanvangsuren) op VTM 2.

