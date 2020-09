'Sturm der Liebe': week 37 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 7 september 2020 - aflevering 3141

Een wanhopige Jessica smeekt om vergeving. Ze vraagt Romy om met Paul te praten, maar dat lijkt niets uit te halen. Jessica zal de gevolgen van haar daden moeten dragen. Joshua laat zich niet chanteren door Annabelle. Zij wil intussen Christoph vertegenwoordigen als aandeelhouder. Alfons is blij dat Hildegard terug is. Een verliefde Tina belt met Ragnar.

Dinsdag 8 september 2020 - aflevering 3142

Valentina krijgt weer hoop. Eva is in de war en Christoph maakt daar misbruik van. Joshua komt te weten wat Annabelle van plan is met Valentina. Hildegard neemt het op voor Jessica. Paul daarentegen wil haar niet meer zien. André hoort een telefoongesprek tussen Tina en Ragnar en krijgt een idee.

Woensdag 9 september 2020 - aflevering 3143

Annabelle probeert het geheim van André en Werner te ontrafelen. André heeft een nieuwe geheime missie. Heeft Tina hem door, of zal ze in zijn val trappen? Michael en Natasscha hebben veel verdriet en besluiten Romy en Paul te bezoeken. Na een heftige ruzie is Christoph verdwenen. Eva is bang dat er iets met hem gebeurd is.

Donderdag 10 september 2020 - aflevering 3144

Tijdens de aandeelhoudersvergadering moet Denise beslissen of ze tegen haar zus stemt. Na lang wachten besluit Eva op zoek te gaan naar Christoph. Romy is het niet eens met Paul en ze neemt Tina in vertrouwen. Joshua heeft het moeilijk om zijn gevoelens voor Denise onder controle te houden.

Vrijdag 11 september 2020 - aflevering 3145

Michael hoort Jessica en Paul ruzie maken. Werner en Annabelle zetten elkaar onder druk. Het Fürstenhof krijgt tragisch nieuws te verwerken. Valentina klampt zich vast aan de droom die Eva had. Tina is heel gemotiveerd om IJslands te leren. Eva heeft Christoph gevonden, maar zullen ze wel overleven?

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

