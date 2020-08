'Sturm der Liebe': week 35 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 24 augustus 2020 - aflevering 3131

Denise en Henry groeien steeds meer naar elkaar toe. Joshua en Annabelle zetten een grote stap in hun relatie. Robert staat voor een moeilijke keuze: moet hij de plannen van Christoph dwarsbomen als dat ook de carrière van Eva schade toebrengt? Tina is nog steeds diep teleurgesteld in Ragnar. Ze kan hem niet meer vertrouwen. Natascha hoopt dat Jessica zich aan hun afspraak houdt.

Dinsdag 25 augustus 2020 - aflevering 3132

Annabelle voelt zich gekwetst en is teleurgesteld in Joshua. Ze zoekt troost bij haar vader. Tina is blij met de actie die Ragnar ondernomen heeft. Zal ze hem helpen? Jessica moet haar baan als oppas opgeven en uit haar frustratie bij André. Hoe lang kan haar geheim nog verborgen blijven? Wanneer hij hoort dat de burgemeester moet aftreden, besluit Henry nieuwe professionele wegen in te slaan.

Woensdag 26 augustus 2020 - aflevering 3133

Joshua is geschokt door de houding van Annabelle. Zij probeert intussen Denise aan haar kant te krijgen. Eva ontdekt de waarheid over Christoph. Ze wil hem samen met Robert een lesje leren. Tina maakt zich zorgen over de financiële problemen van Ragnar. Ze wil hem helpen, maar heeft wel een voorwaarde. Jessica houdt de baby 's nachts bij zich. Michael is woedend wanneer hij dat ontdekt.

Donderdag 27 augustus 2020 - aflevering 3134

Christoph wil alleen zijn met Eva en vraagt hulp aan Annabelle. Denise wil Henry steunen bij zijn kandidatuur voor de burgemeestersverkiezingen. Ragnar is blij met de steun van Tina en wil haar verrassen met een cadeautje. Jessica weet Michael te kalmeren. Alfons verneemt dat Hildegard in Lübeck wordt verwacht. Annabelle probeert Joshua en zijn vriend Nick jaloers te maken.

Vrijdag 28 augustus 2020 - aflevering 3135

Hildegard wil samen met Alfons haar zus gaan bezoeken, maar Alfons ziet dat niet zitten. Hij blijft liever thuis. Wanneer Ragnar en Tina samen koken, moet ze weer aan David denken. Zal ze het verleden ooit kunnen loslaten? Robert laat Eva en Christoph samen vertrekken, maar heeft er geen goed gevoel bij.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

