'Sturm der Liebe': week 33 (2022) - PREVIEW

Maandag 15 augustus 2022 - aflevering 3645

Cornelius ontdekt dat er mogelijk een getuige is die zijn onschuld kan bevestigen. Hij hoopt op een zorgeloze toekomst, samen met Selina. Christoph kan het idee van Cornelius en Selina samen niet verdragen. Shirin beseft dat haar vriendschap met Maja meer voor haar betekent dan haar gevoelens voor Florian. Rosalie vindt dat Michael overbezorgd is en gaat naar een andere dokter voor slaappillen.

Dinsdag 16 augustus 2022 - aflevering 3646

Om Maja een goed gevoel te geven, sluit Hannes een deal met André. Hij geeft hem geld om een hoed van Maja te kopen. Wanneer Eric beseft dat Lars eigenlijk Cornelius is, wil hij de politie bellen. Ariane houdt hem tegen, want ze is bang om zo haar vriendschap met Selina kwijt te geraken. Lia vreest dat Benni weer op het slechte pad zal komen. Het gerucht gaat de ronde dat Rosalie verslaafd is aan pillen en Michael wordt in het ziekenhuis op het matje geroepen.

Woensdag 17 augustus 2022 - aflevering 3647

Florian ontdekt wat Eric van plan is en brengt meteen Maja op de hoogte. Robert en Benni willen Cornelia verrassen voor haar verjaardag, maar doen alsof ze haar vergeten zijn. Cornelia is teleurgesteld en besluit haar verjaardag met Alfons te vieren. Michael is ontroerd wanneer Rosalie zegt dat ze zal aftreden, maar hij wil niet dat ze het enkel voor hem doet. Rosalie verzekert hem dat ze de juiste beslissing genomen heeft.

Donderdag 18 augustus 2022 - aflevering 3648

Maja geeft haar vader genoeg tijd om aan inspecteur Meyser te ontsnappen. Cornelius vlucht naar het jachthuis van Florian, waar hij zich met Selina wil verstoppen. Selina kan zich echter geen leven op de vlucht voorstellen. Benni wil via Rome naar Nieuw-Zeeland vliegen. Lia maakt zich zorgen en Alfons stelt voor om hem zelf naar Rome te brengen. Max krijgt de kans om gratis te gaan skydiven, maar hij krijgt geen dag vrijaf.

Vrijdag 19 augustus 2022 - aflevering 3649

Cornelius heeft zich bij de politie aangegeven en Selina geeft zichzelf de schuld. Ze reageert haar frustraties uit op Eric en Ariane. Max wil zijn fout met Werner goedmaken. Hoewel Lia niets probeert te laten merken, voelt Benni dat ze zich zorgen maakt over de motortocht. Ilona is opvallend geïnteresseerd in André en in de hotelkeuken. André denkt dat dit door zijn charmes komt, maar Rosalie vermoedt een heel andere reden.

