'Sturm der Liebe': week 32 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 3 augustus 2020 - aflevering 3116

Natascha is geschokt wanneer de tarotkaarten een verschrikkelijk verlies voorspellen. Ze is bang en neemt dominee Rimpel in vertrouwen. Henry gaat in het Fürstenhof aan de slag als dierenarts, tot grote vreugde van Denise. Valentina weet Werner en Alfons te verrassen. Christoph beweert een oplossing te hebben voor het probleem van Xenia.

Dinsdag 4 augustus 2020 - aflevering 3117

Er zit een muis in de studio van Denise. Ze vraagt hulp aan Henry en ze groeien dichter naar elkaar toe. Jessica worstelt steeds meer met haar geheim. Natascha vertrouwt haar voor geen haar. Tina wordt geconfronteerd met haar verleden en heeft een onaangename ontmoeting.

Woensdag 5 augustus 2020 - aflevering 3118

Jessica kan haar gevoelens niet meer verbergen. Tina gaat niet in op een uitnodiging van een vroegere klasgenoot. Ze probeert Ragnar te ontwijken, want hij roept nare herinneringen op. Denise wil na lang aarzelen Henry terug zien. Christoph neemt drastische maatregelen. Fabien slaagt niet in zijn examen.

Donderdag 6 augustus 2020 - aflevering 3119

Denise besluit Henry een kans te geven. Christoph gedraagt zich precies zoals Xenia voor ogen had. Jessica krijgt toestemming van Michael en Natascha om voor Felicitas te zorgen, maar Natascha is er toch niet gerust in. Fabien geeft Michael er de schuld van dat hij niet geslaagd is. Tina, Paul en de andere huurders laten zich niet doen.

Vrijdag 7 augustus 2020 - aflevering 3120

Fabien is verdwenen, Michael gaat naar hem op zoek. Wanneer Valentina hem vindt, probeert ze Fabien er van te overtuigen terug naar huis te keren. Henry vindt onderdak bij de familie Sonnbichler. Ook met Denise lijkt het de goede kant op te gaan. Joshua doet een verontrustende ontdekking.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

