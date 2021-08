'Sturm der Liebe': week 31 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 2 augustus 2021 - aflevering 3376

Christoph ontdekt dat Nadja Dirk probeerde te vermoorden en daarna Tim de schuld gaf. Nadja beseft dat Christoph haar door heeft en ze slaat op de vlucht. Franzi zet de achtervolging in. Bela slaagt erin de drone te repareren die Paul beschadigd heeft. Eva heeft een doktersafspraak en Robert moet even voor Emilio zorgen.

Dinsdag 3 augustus 2021 - aflevering 3377

Tim is opgelucht nu de zaak opgeklaard is. Hij brengt een bezoekje aan Franzi die tijdens de achtervolging een hersenschudding opliep. Paul begrijpt niet waarom Vanessa zo snel verantwoordelijke is kunnen worden en doet zijn beklag bij Werner. Die wil zijn beslissing echter niet terugdraaien, waarop Paul impulsief ontslag neemt. Werner stelt een compromis voor: Paul en Vanessa gaan samen de fitnessruimte runnen. Michael maakt Natascha op een emotionele manier duidelijk dat hij nog steeds van haar houdt.

Woensdag 4 augustus 2021 - aflevering 3378

Franzi en Tim brengen samen de nacht door en zijn dolgelukkig. Vanessa probeert Paul te kussen, maar hij wijst haar af. Vanessa weet niet waarom ze hem wou kussen, maar Bela weet het zeker: ze is verliefd op Paul. Linda en Christoph leggen het bij en tijdens een brunch vieren ze dat haar zonen onschuldig zijn. Eva en Robert schieten steeds beter op, tot ze de doopviering van Emilio proberen te plannen.

Donderdag 5 augustus 2021 - aflevering 3379

Franzi vangt een gesprek tussen Tim en Paul op en ze is geschokt wanneer ze hoort dat Tim haar niet vertrouwt. Ariane verzekert Christoph dat ze altijd bij hem zal blijven. Eva hoort dat Robert en Werner proberen om Christoph het Fürstenhof uit te krijgen. Natascha zegt dat ze geen meter kan zijn van Emilio, dus worden Tim en Franzi peter en meter. Hildegard en Alfons zijn niet blij wanneer ze merken dat Vanessa de keuken weer vuil heeft achtergelaten.

Vrijdag 6 augustus 2021 - aflevering 3380

Eva vertelt Christoph dat Robert en Werner van hem afwillen als zakenpartner. Tim begrijpt niet waarom Franzi het heeft uitgemaakt. Zij vindt intussen troost bij Steffen. De rekeningen van Christoph zijn geblokkeerd: hij kan de lopende kosten van het hotel en de lonen van de medewerkers niet meer betalen. Hij vraagt hulp aan Linda en zet haar onder druk. Bela maakt een video over het hotel en hij schakelt Alfons en Hildegard in.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

