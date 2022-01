'Sturm der Liebe': week 3 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 17 januari 2022 - aflevering 3496

Vlak voor het toernooi vindt Franzi het verloren amulet. Wanneer ze naar het veld loopt om Tim zijn geluksbrenger te geven, komt ze ten val en ze verliest het bewustzijn. Werner en Robert kunnen niet geloven dat Ariane de test met de leugendetector doorstaan heeft. Of is ze toch onschuldig? Vanessa merkt de ongemakkelijke situatie tussen Robert en Cornelia op. Ze vraagt Cornelia of ze gevoelens heeft voor Robert.

Dinsdag 18 januari 2022 - aflevering 3497

Tim vindt een gewonde Franzi en brengt haar naar het ziekenhuis. Tim haast zich daarna terug naar het veld en weet de finale te halen met zijn team. Lucy heeft vlinders in haar buik, terwijl Joell worstelt met zijn gevoelens. Hij wil niet gekwetst worden en neemt afstand. Wanneer Vanessa hoort dat Cornelia haar gevoelens heeft opgebiecht aan Robert, is ze woedend. Hildegard is uitgeput door de vele overuren en Alfons vindt dat het genoeg geweest is.

Woensdag 19 januari 2022 - aflevering 3498

Wanneer Michael eerlijk voor zijn gevoelens uitkomt, gooit Rosalie hem uit het appartement. Tim ontmoet de Engelse coach. Franzi hoopt dat hij hem een mooi voorstel zal doen, ze is zelfs bereid om met Tim naar Engeland te verhuizen. Lucy heeft liefdesverdriet omdat Joell afstand neemt. Ze besluit met hem te gaan praten. Werner merkt dat Cornelia een oogje heeft op Robert en hij moedigt zijn zoon aan om het verdriet om Eva los te laten en aan de toekomst te denken.

Donderdag 20 januari 2022 - aflevering 3499

Erik solliciteert voor de functie van PR-manager. Werner is onder de indruk na het sollicitatiegesprek, maar Ariane moet als aandeelhouder ook instemmen. Rosalie zorgt liefdevol voor een geblesseerde Michael. Lucy en Joell zijn in de wolken dat ze elkaar eindelijk gevonden hebben. Vanessa doet een verontrustende ontdekking in de brievenbus van de familie Sonnbichler.

Vrijdag 21 januari 2022 - aflevering 3500

Lucy wordt op het matje geroepen door Cornelia, maar Joell neemt het voor haar op. Maja wil foto's maken in het bos, maar Florian vindt dat geen goed idee. Ariane heeft een plan, ze wil Christoph laten geloven dat Karl nog leeft. Nadat Alfons en Vanessa een inbreker betrappen, zijn ze nog meer bang. Alfons besluit een alarmsysteem te installeren, maar al snel loopt het mis.

