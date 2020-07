'Sturm der Liebe': week 29 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 13 juli 2020 - aflevering 3101

Een onverwachte ontmoeting is erg moeilijk voor Denise. Michael probeert haar voorzichtig duidelijk te maken dat ze de confrontatie moet aangaan met haar trauma, maar Joshua is het hier niet mee eens. Intussen bedenkt Christoph een plan om te vermijden dat Werner nog meer aandelen koopt. De gsm van Michael is verdwenen en hij vindt dat Fabien nogal vreemd reageert. Tina en Romy willen Boris en Tobias helpen.

Dinsdag 14 juli 2020 - aflevering 3102

Annabelle en Joshua maken ruzie over Denise, maar leggen het dan toch bij. Joshua vertelt Werner hoe gelukkig hij is met Annabelle, maar dan ontdekt hij iets waar hij toch niet zo blij mee is. Denise kan onverwacht aandelen van het Fürstenhof overnemen. Boris en Tobias besluiten in het Fürstenhof te trouwen. Hildegard en André bakken de bruidstaart.

Woensdag 15 juli 2020 - aflevering 3103

Boris is blij met het verrassingsbezoek van Alicia en Viktor. Tobias is te laat voor zijn bruiloft. Joshua kan niet geloven hoe hij zich in Annabelle vergist heeft en gaat de confrontatie aan. Annabelle biecht haar gevoelens op en zegt dat ze spijt heeft.

Donderdag 16 juli 2020 - aflevering 3104

De bruiloft van Boris en Tobias wordt gevierd in het Fürstenhof. Denise deelt een romantisch moment met Joshua. Annabelle is op zoek naar een manier om indruk te maken op Christophe, maar komt in groot gevaar. Robert hoort Eva toevallig over Christoph praten en krijgt het moeilijk. De kloof tussen hem en zijn vrouw wordt alleen maar groter.

Vrijdag 17 juli 2020 - aflevering 3105

Denise en Christoph zijn geschokt wanneer ze horen dat Annabelle in gevaar is. Joshua beseft hoeveel ze nog voor hem betekent en probeert haar te redden. Na de bruiloft zijn Boris en Tobias in de zevende hemel. Alicia en Viktor genieten van een ritje met de paarden. Alicia heeft een grote verrassing voor haar man.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

