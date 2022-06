'Sturm der Liebe': week 25 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 20 juni 2022 - aflevering 3605

Shirin helpt Florian met het plaatsen van hekken, maar heel enthousiast is ze niet over deze taak. Selina vraagt Christoph om zich met een doodzieke Ariane te verzoenen. Christoph wil dit proberen, maar al snel loopt het mis. Alfons weet niet wat hij moet denken nu Vanessa een relatie heeft met Georg. Hij ontdekt bovendien dat Max wel verliefd is op haar. Michael krijgt een bericht van André waarin hij zegt dat het goed met hem gaat.

Dinsdag 21 juni 2022 - aflevering 3606

Alfons wil van Vanessa weten wat ze echt voor Georg voelt en ze geeft toe dat ze enkel met hem samen is om Max uit haar hoofd te kunnen zetten. Daarop probeert Alfons Max te overtuigen om Vanessa toch zijn liefde te verklaren. Selina is boos op Christoph, ze neemt afstand en gaat op stap met Cornelius. Shirin verzwijgt Maja dat ze gevoelens heeft voor Florian. Michael en Rosalie genieten samen met Alfons, Hildegard, Lia en Robert van de dansavond.

Woensdag 22 juni 2022 - aflevering 3607

Shirin verdringt haar gevoelens voor Florian en probeert hem en Maja terug samen te brengen. Ze denkt dat dit het beste is voor iedereen. Vanessa gelooft Max niet en hij is er kapot van. Intussen houdt Georg nog steeds dingen verborgen voor Vanessa. Werner en Christoph proberen de medicijnen van Ariane te verwisselen en worden bijna betrapt door Robert. Er loopt wat mis, waardoor Ariane per ongeluk een dubbele dosis medicatie inneemt.

Donderdag 23 juni 2022 - aflevering 3608

Selina en Erik plannen samen een verjaardagsfeestje voor Ariane en wachten haar op in het restaurant. Wanneer Ariane wil vertrekken, wordt ze plots duizelig en ze valt bewusteloos neer. Hierbij vallen ook brandende kaarsen op de grond. Florian wil Maja helpen om Erik achter de tralies te krijgen. Vanessa en Georg gaan naar het etentje van de familie Sonnbichler. Maar ook Max blijkt uitgenodigd.

Vrijdag 24 juni 2022 - aflevering 3609

Max is sprakeloos wanneer hij hoort dat Vanessa wil deelnemen aan het Duits kampioenschap schermen. Hij vindt dat geen goed idee en probeert haar om te praten, maar Vanessa denkt dat Max gewoon jaloers is. Ariane wordt maar net uit de brand gered. In het ziekenhuis beseft ze dat ze nog maar weinig tijd heeft en ze wil nu alleen nog maar genieten met Erik. Ze heeft geld nodig voor een project dat ze nog wil realiseren en ze doet Werner een voorstel. Omdat Maja geen tijd heeft, vraagt Florian aan Shirin om hem te helpen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.30 uur (wisselend) op VTM 2.

