'Sturm der Liebe': week 22 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 25 mei 2020 - aflevering 3066

Jessica komt nog net op tijd aan voor haar examen, maar ze is extreem zenuwachtig. Intussen neemt Joshua een beslissing waarvan hij meteen de gevolgen moet dragen. Boris krijgt slecht nieuws en gaat naar Natascha voor goede raad.

Dinsdag 26 mei 2020 - aflevering 3067

Net wanneer Jessica alleen een wandeling maakt, krijgt ze weeën. Ze heeft dringend hulp nodig, maar er is niemand in de buurt. Denise en Joshua willen eindelijk de waarheid weten over de vergiftiging en gaan op zoek naar bewijsmateriaal. Boris heeft de diagnose al een hele tijd verborgen weten te houden voor Tobias. Om indruk te maken op Hildegard, springt Werner in als kelner in de Bräustüberl.

Woensdag 27 mei 2020 - aflevering 3068

Terwijl Jessica en Annabelle in ongebruikelijke omstandigheden vriendschap sluiten, krijgt Paul geweldig nieuws: hij werd aangesteld in een sportteam in Keulen. Maar kan hij wel met Romy verhuizen, net nu hij vader wordt? Natascha voelt zich ongemakkelijk en vreest dat haar grootste angst waarheid is geworden: de menopauze.

Donderdag 28 mei 2020 - aflevering 3069

Hildegard en Werner worden verrast door een onweer, waarop zij hem droge kledij van Alfons geeft. Wanneer Werner later in het Fürstenhof binnenkomt en Alfons dit opmerkt, is hij jaloers. Denise betrapt Annabelle op een leugen. Paul wil niet dat Jessica zo kort voor de bevalling nog reist.

Vrijdag 29 mei 2020 - aflevering 3070

Xenia kijkt voldaan toe hoe Christoph meer en meer in de problemen komt. Christoph geeft echter niet op en neemt drastische maatregelen. Annabelle weigert Denise te vertellen waar ze de nacht heeft doorgebracht en ze krijgen ruzie. Hildegard confronteert Werner met zijn opvallende gedrag. Zal hij haar de waarheid vertellen? Michael doet Natascha een voorstel dat hun leven op zijn kop zou kunnen zetten.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

