'Sturm der Liebe': week 21 (2022) - PREVIEW

Maandag 23 mei 2022 - aflevering 3585

Michael wil samenwerken met een bekende neuroloog. Ariane probeert Rosalie te chanteren. Zal ze haar campagnebelofte hierdoor doorbreken? Florian besluit te breken met zijn broer. Cornelius heeft een idee om opnieuw bewijzen te verzamelen tegen Erik. Shirin wijst Max opnieuw af en Vanessa heeft medelijden met hem. Ze overtuigt hem om samen iets te gaan doen.

Dinsdag 24 mei 2022 - aflevering 3586

Selina neemt Maja in vertrouwen en praat met haar over een mogelijk huwelijk met Christoph. Maja vindt het wat snel, maar wil ook dat haar moeder gelukkig is. Het lukt Rosalie maar niet om Michael te vertellen over de chantage en ze verzint een excuus voor haar beslissing. Michael is teleurgesteld en hij vermoedt dat Rosalie iets voor hem verbergt. Vanessa wil Shirin niet geloven wanneer ze zegt dat Max enkel troost zoekt bij haar.

Woensdag 25 mei 2022 - aflevering 3587

Pas wanneer Maja haar het hele verhaal over Cornelius vertelt, kan Selina alles geloven. Ze heeft tijd nodig om alles te verwerken. Christoph merkt dat er iets niet klopt. Max wil weten of Shirin echt jaloers is. Hij wil haar op de proef stellen, maar beseft niet welke gevolgen dit voor Vanessa zal hebben. Cornelia en Christoph ontdekken dat ze allebei van pianospelen houden en ze besluiten samen op te treden tijdens de veiling.

Donderdag 26 mei 2022 - aflevering 3588

Selina kan Maja en Cornelius niet vergeven. Ze weet ook niet of Cornelius wel echt onschuldig is. Cornelius maakt haar echter duidelijk dat hij voor haar liefde wil vechten. Vanessa geeft Max eindelijk toe dat ze verliefd is op hem, maar Max wijst haar af. Maja en Florian willen weten of Ariane een paar weken geleden Selina vergiftigd heeft. Rosalie ontdekt dat Michaels vroegere pillenverslaving aan de pers is gelekt.

Vrijdag 27 mei 2022 - aflevering 3589

Maja vertelt Christoph dat ze denkt dat Ariane Selina een paar weken geleden heeft vergiftigd. Hij bedenkt een plan om Ariane onder druk te zetten. Michael denkt dat hij de job van hoofdarts wel zal binnenrijven, maar dan krijgt hij slecht nieuws van Hildegard. Max heeft geld nodig om zijn mountainbike te laten repareren en hij wil een voorschot op zijn loon vragen. Wanneer de portemonnee van Cornelia wat later wordt gestolen, is Max meteen verdacht.

