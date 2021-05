'Sturm der Liebe': week 21 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 24 mei 2021 - aflevering 3326

Tim doet zijn best om Franzi los te laten. Zij vraagt zich intussen af of ze Tim niet te snel heeft opgegeven. Paul wil dat Annabelle gestraft wordt voor de dood van Romy. Christoph heeft een plan. Hildegard is dolgelukkig wanneer Alfons haar verrast met een nieuwe keuken. Bela treedt op als clown en weet Lucy te raken.

Dinsdag 25 mei 2021 - aflevering 3327

Paul en Christoph voeren hun plan uit. Nadja is dolgelukkig: Tim heeft haar ten huwelijk gevraagd. Ze beseft al snel dat hij Franzi nog lang niet vergeten is. Wanneer Bela Michael slapend aantreft, gaan de alarmbellen af bij Natascha. Alfons en Hildegard denken een schat gevonden te hebben, maar zijn teleurgesteld wanneer de doos leeg blijkt.

Woensdag 26 mei 2021 - aflevering 3328

Natascha maakt zich zorgen over Michael en wil de politie bellen. Wanneer Michael thuiskomt, zegt hij dat hij een ongeval gehad heeft, maar Natascha gelooft hem niet. Paul is gefrustreerd omdat zijn plan om Annabelle achter de tralies te krijgen niet lukt. Wanneer Christoph zich ook nog eens terugtrekt, besluit Paul het heft in eigen handen te nemen. Nadja beseft dat Tim nog steeds van Franzi houdt.

Donderdag 27 mei 2021 - aflevering 3329

Annabelle is verdwenen. Paul ontkent dat hij hier iets mee te maken heeft, maar Christoph gelooft hem niet. Intussen zit Annabelle vastgebonden op een stoel in een verduisterde kamer. Wat is er gebeurd? Het Fürstenhof verwacht belangrijk bezoek. Wanneer alles in het honderd loopt, besluit Werner in te grijpen. Bela is geraakt door het verhaal van Alfons. Natascha voelt zich schuldig en zegt tegen Michael dat ze hem nooit meer zal wantrouwen.

Vrijdag 28 mei 2021 - aflevering 3330

Tim voelt dat er iets mis is met Paul en ook André merkt op dat hij zich vreemd gedraagt. Christoph is er zeker van dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van Annabelle. Pastoor Rimpel hoort van Werner dat prins en prinses von Lichtfeld-Baaden in het Fürstenhof verblijven. Tim heeft Nadja ten huwelijk gevraagd. Franzi besluit afstand te nemen van Tim, maar dat blijkt heel moeilijk. Nadja geniet met volle teugen van haar triomf en daagt Franzi uit.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

