'Sturm der Liebe': week 20 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 17 mei 2021 - aflevering 3321

Een elektriciteitspanne zorgt ervoor dat Paul en Bela de avond moeten doorbrengen bij Franzi en Lucy. Christoph weet niet zeker of de herinnering aan de bekentenis van Annabelle echt is en hij besluit haar te confronteren. Walter denkt dat zijn dochter een inbreker is. De politie is op zoek naar Alfons en Hildegard. Ook Eva en Robert gaan zoeken.

Dinsdag 18 mei 2021 - aflevering 3322

Nadja steelt documenten in het ziekenhuis om Tim te doen blijven geloven dat ze zwanger is. Dirk wil nog steeds Linda voor zich winnen. André is daar niet blij mee, maar besluit van tactiek te veranderen. Eva en Robert maken zich grote zorgen over de Sonnbichlers, maar dan komt er een verlossend telefoontje.

Woensdag 19 mei 2021 - aflevering 3323

Annabelle kan Paul overtuigen om met haar te gaan eten. Ze probeert hem aan haar kant te krijgen. Bela en Lucy krijgen de kans om een liefdesliedje te schrijven voor een bekende zangeres. Natascha wil dat Walter Kerstmis met haar en Michael kan vieren, maar niets gaat volgens plan. Bij het zoeken naar een kerstboom worden ze beschuldigd van diefstal.

Donderdag 20 mei 2021 - aflevering 3324

Annabelle is bang en boekt een enkel ticket naar Buenos Aires, maar ze mist haar vlucht. Intussen krijgt Michael de resultaten van de autopsie. Franzi kan niet geloven dat Tim weer voor Nadja gevallen is. Tim probeert wanhopig met haar te praten. De Sonnbichlers zijn geschokt. Wanneer ze `s morgens wakker worden, staat hun caravan niet meer voor hun huis, maar in het midden van een weide.

Vrijdag 21 mei 2021 - aflevering 3325

Paul ontdekt de waarheid over de dood van Romy. Christoph wil de confrontatie aangaan met Annabelle. Nadja beseft dat ze iets moet verzinnen en vertelt Tim dat ze de zwangerschap wil afbreken. Bela probeert zijn gevoelens voor Lucy te verbergen. Eva en Robert zijn in het ziekenhuis en ontdekken dat er iets mis is met de baby.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!