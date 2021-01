'Sturm der Liebe': week 2 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 11 januari 2021 - aflevering 3231

Eva maakt zich zorgen wanneer Robert vertelt over zijn gewaagd plan. Zijn plan verloopt vlot, maar dan staat de politie voor de deur. Annabelle geeft Denise en Boris een veel negatiever medisch verslag over de slaagkansen van de operatie. Denise is boos en besluit actie te ondernemen tegen Annabelle. Ze probeert bovendien haar gevoelens voor Joshua onder controle te houden. Joshua vindt het steeds moeilijker om te liegen. Boris maakt zich zorgen over Tobias.

Dinsdag 12 januari 2021 - aflevering 3232

Robert heeft geen andere keuze en gaat zich aangeven bij de politie. Eva moet Valentina vertellen dat haar vader Christoph heeft aangereden. Hoe zal ze reageren? Het nieuws verspreidt zich in het Fürstenhof. Denise is geschokt en gaat woedend de confrontatie aan met Joshua. Hij vertelt haar eindelijk de volledige waarheid. Jessica heeft de hoop op een relatie met Henry nog niet opgegeven.

Woensdag 13 januri 2021 - aflevering 3233

Denise vraagt hulp aan Linda om actie te ondernemen tegen Annabelle. Joshua en Robert smeden een plan om de chantage van Annabelle eindelijk te stoppen. Eva geeft Werner de schuld van het ongeluk van Christoph. Alfons wil Franzi helpen en stelt voor om te solliciteren in het Fürstenhof. Intussen komt Linda, de zus van Christoph, aan in het hotel.

Donderdag 14 januari 2021 - aflevering 3234

Eva verneemt dat Robert waarschijnlijk naar de gevangenis zal moeten en ze maken ruzie. Eva wil dat Valentina eindelijk de echte waarheid kent, maar Robert wil dit niet. Linda probeert Denise en Annabelle met elkaar te verzoenen, maar dat lijkt niet te lukken. Denise blijft strijden voor de operatie van Christoph. Henry vertelt Jessica nietsvermoedend over de leuke avond die hij met Franzi had. Jessica is stikjaloers en laat zich in haar emoties meeslepen.

Vrijdag 15 januari 2021 - aflevering 3235

Eva en Robert maken nog steeds ruzie. Annabelle wil nog altijd vermijden dat haar vader ooit wakker wordt en ze bedenkt een duivels plan. Linda vraagt aan André om een bijzondere taart te bakken. Wanneer ze niet tevreden is met het resultaat, daagt André haar uit om het beter te doen. Zo ontstaat er spontaan een bakwedstrijd.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

