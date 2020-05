'Sturm der Liebe': week 19 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 4 mei 2020 - aflevering 3051

De leugen van Robert loopt uit de hand en Eva voelt zich verraden. Christoph triomfeert en Eva wil wraak nemen. Maar dan krijgt de situatie een onverwachte wending. Annabelle wil Joshua doen geloven dat Denise liegt. Zij wil hem echter bewijzen dat dit niet waar is. Romy en Paul beginnen met de voorbereidingen voor hun huwelijk, maar Paul maakt een grote fout.

Dinsdag 5 mei 2020 - aflevering 3052

Eva maakt Tina duidelijk dat ze haar gevoelens wel onder controle kan krijgen. Annabelle is blij met haar zege: ze zal Joshua vergezellen naar het gala. Wanneer Werner Hildegard uitnodigt voor het gala, is Alfons jaloers. Paul probeert samen met Tobias de puzzel op te lossen.

Woensdag 6 mei 2020 - aflevering 3053

Werner mist zijn broer André, zelfs het dessert van Tina kan hem niet opvrolijken. Xenia probeert op alle mogelijke manieren Christoph te raken. Annabelle steunt haar vader, maar kan ze hem wel echt helpen? Jessica zet Paul en Tobias op een verkeerd spoor in hun zoektocht.

Donderdag 7 mei 2020 - aflevering 3054

De aanwezigheid van Wolfgang blijft voor verwarring zorgen in het Fürstenhof. Werner vermoedt al snel wat zijn plannen zijn. Nu is het aan Paul en Tobias om Jessica op het verkeerde spoor te zetten. Xenia probeert Boris te betrekken in haar plannen met Christoph. Zal hij akkoord gaan?

Vrijdag 8 mei 2020 - aflevering 3055

Jessica geeft haar zoektocht op. Xenia geeft niet op en probeert samen met Robert Christoph het Fürstenhof uit te jagen. Eva laat Valentina in haar plaats naar het gala gaan. De oma van Paul stuurt al een geschenk voor de bruiloft. Een erg bijgelovige Romy ziet dat als een slecht voorteken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

