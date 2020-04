'Sturm der Liebe': week 16 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 13 april 2020 - aflevering 3036

Boris is ervan overtuigd dat hij zijn vriend Tobias onrecht heeft aangedaan. Robert kan Madeleine overtuigen om niet toe te geven. Werner bedenkt een plan om Christoph te dwarsbomen. Denise is ervan overtuigd dat Christoph niet zo onschuldig is als hij zich voordoet. Ze probeert bovendien iets te doen aan de situatie tussen Joshua en zijn moeder, maar Joshua vindt dat dit haar zaken niet zijn.

Dinsdag 14 april 2020 - aflevering 3037

De harde reactie van Joshua maakt geen indruk op Denise. Wanneer hij uiteindelijk toch gelooft dat Madeleine onschuldig is, gaat hij met Denise op zoek naar bewijzen. Denises loyaliteit tegenover Christoph wordt hierbij op de proef gesteld. Boris is teleurgesteld in Tobias. Door een misverstand verspreekt Tina zich bijna.

Woensdag 15 april 2020 - aflevering 3038

Denise is verbaasd door de reactie van Christoph en weet niet wat te doen. Ze vraagt raad aan Joshua. Robert en Eva maken zich zorgen om Madeleine en gaan op zoek naar haar. Kort voor Fabiens theoretische rijexamen keert Valentina terug. Fabien is zo blij dat hij zijn afspraak bijna vergeet. Hildegard weigert deel te nemen aan de casting.

Donderdag 16 april 2020 - aflevering 3039

Denise is vastbesloten het Fürstenhof te verlaten. Zelfs de verontschuldigingen van Joshua veranderen niets aan haar beslissing. Christoph wil er alles aan doen om te vermijden dat zijn dochter verhuist. Eva voelt zich het vijfde wiel aan de wagen en zoekt troost bij Tina. Hildegard en Alfons zijn enthousiast over de foto's van de casting. Alfons kan Hildegard overhalen om model te staan.

Vrijdag 17 april 2020 - aflevering 3040

Door een misverstand gaat Romy de confrontatie aan met Jessica en dat eindigt in ruzie. Eva heeft Madeleine iets te vertellen, maar zij komt met verrassend nieuws. De acties van Christoph zorgen voor opschudding in de familie en ruzie tussen Annabelle en Denise. Na een gesprek met Joshua neemt Denise eindelijk een beslissing.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!