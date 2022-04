'Sturm der Liebe': week 15 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 11 april 2022 - aflevering 3555

Florian is diep teleurgesteld wanneer iemand hem vertelt dat Maja zich heeft laten omkopen. Hij vraagt Maja om uitleg, maar zij kan hem de waarheid niet vertellen. Daarop trekt Florian zijn conclusies. Alfons beseft hoe verdrietig Vanessa is door de breuk met Robert. Hij wil niet dat Max haar ook kwetst en besluit hem in de gaten te houden. Werner voelt zich verraden door zijn broer.

Dinsdag 12 april 2022 - aflevering 3556

Vanessa is boos wanneer Max hun date afzegt om met Shirin naar een berghut te gaan. Ze besluit hen te volgen en merkt dan dat er niets aan de hand is. Max is teleurgesteld dat Vanessa zo weinig vertrouwen heeft in hem. Maja is over haar toeren nu Florian afstand heeft genomen, ze wil een paar dagen weg en vraagt een voorschot op haar loon aan Werner. Robert besluit met André te praten over zijn deelname aan 'De Gouden Garde', maar al snel ontstaat er weer ruzie.

Woensdag 13 april 2022 - aflevering 3557

Maja heeft het moeilijk en zoekt troost bij de magische boom. Daar verschijnt een vreemde man die haar een ongelooflijk verhaal vertelt. Vanessa en Max bereiden zich voor op een nacht in de hut. Rosalies tv-interview geeft Joell inspiratie voor het afwerken van zijn verhaal. Ariane en Erik staan voor een belangrijk moment in hun plan.

Donderdag 14 april 2022 - aflevering 3558

Om Christoph te manipuleren, schakelt Ariane Erik in als campagneleider. Maja is verbaasd en in de war, de vreemde man beweert haar vader te zijn. Hij zegt dat hij zijn uiterlijk liet veranderen om te kunnen onderduiken. Maja stelt hem een vraag die alleen de echte Cornelius juist kan beantwoorden. André en Robert willen dat Hildegard hun team vervoegt voor de kookwedstrijd. Alfons heeft echter een beter idee: waarom richt ze niet haar eigen team op?

Vrijdag 15 april 2022 - aflevering 3559

Vanessa is depressief omdat ze nog steeds niet kan werken. Alfons wil haar opvrolijken en hij nodigt Max uit. Maja verneemt van Erik dat Florian de magische boom wil laten omkappen en ze is in alle staten. Erik verzet zich tegen het bod van het Hongaars bouwbedrijf, tot grote ergernis van de andere aandeelhouders. Hildegard ziet het niet zitten om deel te nemen aan de kookwedstrijd, dus bedenkt Alfons een plan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

