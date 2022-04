'Sturm der Liebe': week 14 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 4 april 2022 - aflevering 3550

Selina moedigt Christophe aan om de stap te zetten en hij stelt zich kandidaat voor de verkiezingen. Wat later wordt haar vertrouwen in hem echter op de proef gesteld. Leentje wil met André op avontuur en stelt voor om samen een nachtje buiten te slapen. André vindt het veel te koud en reageert niet al te enthousiast. Florian beschuldigt Maja ervan dat ze samen met Shirin gedaan heeft alsof de bron Shirins huiduitslag heeft genezen. Vanessa moet na haar knieoperatie nog altijd in bed blijven en ze verveelt zich.

Dinsdag 5 april 2022 - aflevering 3551

Florian overweegt om toch akkoord te gaan met het aanleggen van een toegangsweg in het bos. Selina is boos omdat Christophe Ariane?s therapeut heeft laten omkopen. Ze zegt dat hij helemaal niet geschikt is voor het ambt van districtsadministrateur. André beleeft een bewogen nacht: het regent, de luchtmatras gaat stuk en er liggen overal dieren op de loer. Toch probeert hij de stoere man te zijn die Leentje naast zich wil.

Woensdag 6 april 2022 - aflevering 3552

Rosalie heeft politieke ambities. Wanneer Michael haar plannen maar niets vindt, is ze boos. Maja komt te laat: Florian heeft al ingestemd met de toegangsweg. Ze durft hem de waarheid niet meer te vertellen. Na een nacht in de buitenlucht, wil Leentje met André gaan zwemmen in het ijskoude meer. André ziet dat niet zitten en bedenkt een uitvlucht. Lucy droomt ervan om eventmanager te worden en Joell heeft een idee: waarom organiseert ze de opening van de bistro niet? Lucy gaat meteen haar idee aan Michael voorleggen.

Donderdag 7 april 2022 - aflevering 3553

Maja en Shirin maken opnieuw ruzie. Ariane steunt Rosalie in haar politieke ambities, maar Rosalie wil alleen doorzetten als ook Michael achter haar staat. Joell zit samen met André om het verhaal dat hij gaat schrijven voor de opening van de bistro, te bespreken. Al snel krijgen ze ruzie. Wanneer Joell weigert om nog een verhaal te schrijven, besluit André dit zelf te doen. Maar dat blijkt moeilijker dan gedacht.

Vrijdag 8 april 2022 - aflevering 3554

Erik maakt zich zorgen wanneer blijkt dat Florian hem ervan verdenkt druk uit te oefenen op Maja. Ariane bedenkt een plan om de verdenking van hem af te leiden. Ze maakt ook Christophe zwart. Ariane steunt Rosalie tijdens haar verkiezingscampagne en regelt een interview voor haar. Een reactie van Christophe en een misgelopen tv-optreden brengen Rosalie van streek. Gelukkig is Michael er om haar op te vangen. Lucy en Leentje doen hun beklag over hun mannen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

