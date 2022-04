'Sturm der Liebe': week 13 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 28 maart 2022 - aflevering 3545

Ook Christoph en Werner proberen Florian te overtuigen om in te stemmen met de toegangsweg, maar tevergeefs. Maja voelt zich een verrader. Robert voelt zich schuldig wanneer hij ontdekt dat de chirurg die hij Vanessa aangeraden heeft een drankprobleem had, waardoor de operatie mislukt is. Vanessa wil niets meer met hem te maken hebben. Joell ontdekt dat Max het verhaal uit de schatkist kent.

Dinsdag 29 maart 2022 - aflevering 3546

Rosalie gaat Vanessa bezoeken in het ziekenhuis en neemt een mand vol lekkers mee. Maar dat doet ze alleen maar om indruk te maken op Michael. Shirin duikt op in het Fürstenhof, ze wil het bijleggen met haar vroegere vriendin Maja. Maja reageert allesbehalve enthousiast. Lucy vraagt Joell om het spookverhaal niet te schrijven omwille van de vloek die er op rust. Joell neemt haar niet serieus, tot hij bijna wordt aangereden.

Woensdag 30 maart 2022 - aflevering 3547

Erik is boos omdat Florian nog steeds niet wil instemmen met het aanleggen van een toegangsweg in het bos. Hij besluit om mee te gaan in Arianes plan om het bos in brand te steken. Wanneer Shirin Maja uit een lastige situatie met Florian haalt, is Maja Shirin dankbaar. Ze maakt haar echter ook meteen duidelijk dat dit niet betekent dat ze Shirin vergeeft. Rosalie en Michael zijn eindelijk officieel een koppel. André beseft dat Rosalie nu heeft wat Natascha vroeger had: dezelfde job en dezelfde man. Alfons en Hildegard zetten het bed van Vanessa in de woonkamer zodat ze geen trappen moet doen als ze terugkomt uit het ziekenhuis.

Donderdag 31 maart 2022 - aflevering 3548

Cornelia is depressief. Haar zoon heeft ontdekt dat ze een relatie heeft met Robert en wil niet meer met zijn moeder praten. Robert raadt Cornelia aan hem wat tijd te geven. Florian maakt Erik duidelijk dat de aanleg van een toegangsweg na zijn acties nu helemaal geen optie meer is. Erik probeert druk te zetten op Maja, zodat zij Florian zou ompraten. Maja is ten einde raad, maar Shirin heeft een idee. Christophe en Selina genieten van een dagje samen.

Vrijdag 1 april 2022 - aflevering 3549

Tegen Maja's wil voert Shirin haar plan toch uit. Cornelia is er kapot van dat haar zoon haar niet meer wil zien. Robert probeert haar te troosten en ook Werner staat haar bij met goede raad. Om Vanessa op te vrolijken spelen Hildegard, Alfons en Michael een spelletje met haar. Alfons gaat echter veel te hard op in het spel en neemt het veel te serieus, waarop Hildegard hem op zijn plaats zet.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

