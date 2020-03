'Sturm der Liebe': week 13 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 23 maart 2020 - aflevering 3021

Henning steelt de juwelen, maar beseft niet dat zijn medeplichtige een moord beraamt in het appartement van Saalfeld. Intussen ligt Eva in bed met een andere man. Denise is gestopt met ademen en verkeert in levensgevaar. Tina beleeft een romantisch moment. Natascha en Michael belanden in een gênante situatie. André moet naar de rechtbank.

Dinsdag 24 maart 2020 - aflevering 3022

Robert vermoedt dat Joshua en Henning samenwerken en vindt al snel bewijzen. Tobias stelt zich vragen bij de plotse interesse van Annabelle. Hildegard droomt van een vakantie naar New York, samen met Alfons. André is veroordeeld tot een gevangenisstraf en hij is er het hart van in. Hij begeeft zich naar de gevangenis, maar komt daar nooit aan.

Woensdag 25 maart 2020 - aflevering 3023

Robert vraagt Joshua het Fürstenhof te verlaten. Alleen Valentina gelooft in de onschuld van haar halfbroer. Henning moet intussen een openstaande schuld zien te betalen. Denise moet een belangrijke rol spelen bij de uitbreiding van het hotel. Ze krijgt haar eigen studio. Paul is teleurgesteld in Romy. Boris denkt een manier gevonden te hebben om zijn schulden te betalen. Tina raakt geblesseerd.

Donderdag 26 maart 2020 - aflevering 3024

Henning wijzigt zijn plannen, maar lijkt zich vergist te hebben. Robert is boos wanneer hij Joshua in het hotel aantreft. Denise heeft een duidelijke boodschap voor Robert. In plaats van Romy de waarheid te vertellen, liegt Tobias opnieuw. Ondertussen gaan Paul en Boris samen naar het casino.

Vrijdag 27 maart 2020 - aflevering 3025

Joshua en Denise horen geschreeuw in het bos en willen weten wat er aan de hand is. Joshua mag bij Tobias en Paul intrekken. Xenia heeft rugpijn en brengt Michael een bezoekje. Natascha is daar allesbehalve blij mee. De familie Saalfeld en Michael maken zich grote zorgen over de verdwijning van André. Valentina brengt Werner op een goed spoor.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

