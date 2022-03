'Sturm der Liebe': week 12 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 21 maart 2022 - aflevering 3540

Florian ontdekt waar Erik mee bezig is en eist dat hij zijn plannen stopzet. Rosalie ontdekt wat André van plan is, hij probeert haar om te kopen. Zal ze zwijgen? Vanessa heeft weer hevige kniepijn en Robert zorgt voor haar. Maja en Florian willen meer bomen in het bos planten. Wanneer het budget van Florian niet voldoende blijkt, belooft Maja bij te springen.

Dinsdag 22 maart 2022 - aflevering 3541

Rosalie voelt zich schuldig en ze vraagt André om Werner de waarheid te vertellen. Amelie is door het dolle heen: ze heeft de loterij gewonnen, maar kan haar lotje niet vinden. Erik is wanhopig omdat niemand Florian kan overtuigen om zijn groot project te steunen. Hij brengt Ariane op de hoogte, maar zij reageert boos en wil dat Erik Florian toch overtuigt.

Woensdag 23 maart 2022 - aflevering 3542

Selina nodigt Christoph, Maja en Florian uit. Maja slaagt er niet in haar ongenoegen over Christoph te verbergen. Selina vraagt Maja om haar deze nieuwe start te gunnen. Nadat André alles aan Werner heeft opgebiecht, eist deze dat André en Leentje meteen het Fürstenhof verlaten. Michael kan hem echter overtuigen om zijn broer nog een kans te geven en Werner biedt hem de job van hulpkok aan. André is woedend.

Donderdag 24 maart 2022 - aflevering 3543

Florian wil zijn deel van het bos niet verkopen en hij wordt hierin gesteund door Maja. Erik begint echter in het leven van Maja te snuffelen en hoopt iets te vinden waarmee hij haar onder druk kan zetten. Amelie blijft bij haar ontslag en wil helemaal niet met Werner praten. Lucy en Joell zijn wanhopig op zoek naar de schat. Ze krijgen hulp van Cornelia. Leentje weet André en Werner te verzoenen en André krijgt zijn oude job als kok terug.

Vrijdag 25 maart 2022 - aflevering 3544

Robert kan Vanessa uiteindelijk toch overtuigen om voor de operatie te kiezen. Maar de chirurg blijkt een alcoholprobleem te hebben en het loopt fout tijdens de operatie. Maja wil niet gechanteerd worden door Erik en ze zoekt een uitweg. Ze dreigt ermee Florian alles te vertellen, wat voor een breuk tussen de broers zou zorgen. Lucy en Joell zijn teleurgesteld in de schat die ze gevonden hebben.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

