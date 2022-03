'Sturm der Liebe': week 10 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 7 maart 2022 - aflevering 3530

Selina blijft nietsvermoedend de vergiftigde make-up gebruiken. Onderweg naar het meer begint ze zich slecht te voelen en ze valt van haar paard. Onder druk van Michael verscheurt Rosalie het document waarin André afstand doet van zijn café. Vanessa merkt dat Robert met iets zit en ze probeert hem te steunen. Hij lucht zijn hart bij haar en net wanneer ze mekaar knuffelen, komt Cornelia binnen.

Dinsdag 8 maart 2022 - aflevering 3531

Wanneer het paard van Selina terugkeert zonder haar, is Christoph in alle staten. Hij start een zoekactie. Wanneer Erik hoort over het ongeluk, neemt hij Arinae mee naar het meer.

Woensdag 9 maart 2022 - aflevering 3532

Maja is opgelucht wanneer ze hoort dat Selina gevonden is en naar het ziekenhuis is gebracht. Toch maakt ze zich zorgen om haar moeder, maar Florian probeert haar te troosten. Ariane profileert zich als redder van Selina, maar een telefoontje aan Erik zou haar wel eens in de problemen kunnen brengen. Cornelia beseft al gauw dat Rosalie Max gestuurd heeft en daar is ze niet zo blij mee. Max vertelt Robert dat Cornelia nog steeds gevoelens voor hem heeft.

Donderdag 10 maart 2022 - aflevering 3533

Cornelia gaat niet in op de avances van Robert omdat ze denkt dat hij een spelletje met haar speelt. Max probeert haar van het tegendeel te overtuigen. Michael vertelt Christoph dat hij denkt dat Selina vergiftigd werd. Hij haalt haar make-up op voor een analyse in het labo. Erik en Ariane proberen hem voor te zijn. Florian en Maja gaan samen lunchen, maar dan wordt Maja met haar verleden geconfronteerd.

Vrijdag 11 maart 2022 - aflevering 3534

Florian voelt zich afgewezen door Maja. Zij worstelt intussen met haar gevoelens voor Florian en die voor haar ex. Robert en Cornelia hebben een date. Robert wil haar verrassen en versiert de alpenhut. Erik slaagt erin het vergiftigde poeder te verwisselen. Hij wordt echter gestoord door Rosalie waardoor het doosje tussen de kussens van de bank valt. Wanneer Rosalie dit later ontdekt, denkt ze dat Michael haar bedriegt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

