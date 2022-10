Stunten Dimitri Van Den Bergh en Kim Huybrechts tijdens de World Grand Prix Darts?

De wereldtop in het darts heeft nog maar net het Vlaamse Wieze verlaten na de Belgian Darts Open, of dartfans kunnen bij VTM 2 alweer duimen en vingers aflikken met darts van topniveau.

Van maandag 3 oktober om 20.00 uur tot en met zondag 9 oktober zendt VTM 2 alle matchen van de World Grand Prix live uit. In de 25ste editie van dit Major-toernooi strijden de top 16 van de wereldranking en de top 16 van de Pro Tour-ranking voor een deel van de prijzenpot ter waarde van 600.000 pond. Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman zijn bij VTM 2 de vertrouwde commentatoren van dienst.

Ook Dimitri Van Den Bergh, die zijn 13de plaats op de wereldranking verdedigt, en Kim Huybrechts, die een plaats in de top 32 wil verzekeren, scherpen in de voorronde op maandag 3 oktober de pijlen. Lukt het eindelijk voor de Belgen, die vooralsnog geen potten braken in dit toernooi? Hun tegenstanders zijn in ieder geval niet van de minsten. Kim Huybrechts, die tijdens het Belgian Darts Open de nummer drie van de wereld, Michael Van Gerwen, naar huis gooide, zal nog eens moeten stunten. ‘The Hurricane’ neemt het op tegen Peter Wright, momenteel nummer twee op de wereldranglijst. Dimitri Van den Bergh moet dan weer voorbij Dave Chisnall, die de Belgian Open Darts op zijn naam schreef.

Uitzendschema:

Eerste ronde (met Dimitri Van Den Bergh en Kim Huybrechts): maandag 3 oktober om 20.00 uur

Eerste ronde: dinsdag 4 oktober om 20.05 uur

Tweede ronde: woensdag 5 oktober om 20.00 uur

Tweede ronde: donderdag 6 oktober om 20.00 uur

Kwartfinales: vrijdag 7 oktober om 20.00 uur

Halve finales: zaterdag 8 oktober om 21.00 uur

Finale: zondag 9 oktober om 20.30 uur