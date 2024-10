'Stukken van Mensen'-dealers onder de indruk van kunstwerk én verkoopster

De temperatuur stijgt in de onderhandelingskamer van de 'Stukken van Mensen'-dealers als Annelien Coorevits binnenwandelt. Ze heeft een groot werk meegebracht van Prinses van BelgiŽ Delphine van Saksen-Coburg.

Het werk is niet van Annelien zelf, maar ze komt het verkopen voor een vriend. 'Destijds is het aangekocht voor €20.000, maar ik ben er zeker van dat het nu een meerwaarde heeft, net omdat ze benoemd is tot prinses van België. Het absolute minimum dat ik er voor wil krijgen, is € 25.000', aldus Annelien.

De dealers zijn niet alleen fan van het werk, maar ook van de Annelien Coorevits zelf. 'Het zal niet enkel 'blablabla' zijn in mijn kamer', belooft Carlo. 'Kom je dat persoonlijk leveren? Want dan is het natuurlijk een beetje meer waard.' En Sofie heeft meteen in de gaten welk spelletje er gespeeld wordt: 'Mijn mannelijke collega's waren heel enthousiast, ze groeiden ineens een beetje.' Wie er Annelien rond zijn of haar vinger zal kunnen winden, zal duidelijk worden in de derde aflevering van 'Stukken Van Mensen'.

