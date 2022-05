Stress bij de Juniors wanneer ze horen dat 2 bakkertjes de tent moeten verlaten

De spanning stijgt in de tent bij het kasteel van Elewijt, want morgen moeten jammer genoeg twee bakkers de tent verlaten. Geen wonder dat er bij sommigen al een klein paniekje ontstaat als ze horen dat voor de technische proef 5 Engelse scones met aardbeienconfituur en mascarponecrème moeten gebakken worden.

Sommigen, zoals de 11-jarige skate- en surfgirl Aure, horen het in Londen donderen. Zij hebben nog nooit van scones gehoord. Anderen weten dan wel weer dat het om een typisch Engels gebakje gaat en dat altijd ‘met een kraksje’ in, zoals jurylid Dominique Persoone het zo mooi zegt in het volgens Jeroom dode West-Vlaams.

Het lijkt allemaal eenvoudig, maar de kandidaten komen al snel te weten wat er allemaal verkeerd kan lopen: scones die scheef vallen of anderen die niet hoog genoeg rijzen of niet kleuren, alle rampscenario’s passeren de revue.

Stan, 15 jaar en fervent waterskiër, tumbler of schoonspringer, vindt het allemaal niet erg. ‘ik ben nu eenmaal een adrenalinejunk’…

En trouwens, ‘Regula moet maar eens niet te kritisch zijn’, zegt een van de kandidaten. We zullen het allemaal wel zien hoe streng Regula en Dominique wel zijn bij de beoordeling van de technische proeven…

Na de technische proef zetten de kandidaten koers naar de spektakelproef.

Iedereen mag een spektakelstuk bouwen en dus wordt het een reis naar alle delen van de wereld. Jeroom is zijn eigenste zelf en gaat zomaar, zonder reden, bij de kandidaten staan. ‘Vind je dat eigenlijk leuk, mensen zo lastig vallen?’, laat Ilias zich ontglippen.

Wat er ook van zij; in een mum van tijd verschijnen Thaise tempels, de Londense Big Ben, een waar reuzenrad, piramides of gewoon… de molen van Bokrijk. Als nu die panelen maar mooi aan elkaar geplakt raken en niet alles uit elkaar valt… De paniek slaat even toe bij Aure, want ‘waar is die vorm nu weer gebleven?’. Of: ‘heb ik nu geen onderdelen te kort?’

Maar dan is het zover: de jonge kandidaten moeten hun werkstuk voorleggen aan de altijd kritische jury. Weldra weten we wie deze proef wint, wie de bakker van de week wordt, maar jammer genoeg ook: wie moet straks de prachtige Bake Off-tent verlaten?

