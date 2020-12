Streamz & Streamz+ highlights januari 2021

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

Het einde is in zicht. Het tweede deel van het laatste seizoen van 'Vikings' belooft een epische conclusie te worden van een spetterend historisch spektakel dat ons al jaren in de ban houdt.

Het conflict tussen het Roes-volk en de Vikings werkt toe naar een eindpunt in de nieuwe afleveringen, met gigantische gevolgen voor de helden van dienst.

Ondertussen ontstaat er in Engeland een conflict met de koning van Wessex en is Ubbe vastberaden om nog meer van de wereld te ontdekken.

'Vikings' S6

'Cheyenne & Lola'

Cheyenne (Veerle Baetens) is sinds zes maanden vrij uit de gevangenis en werkt als kuisvrouw op ferry’s. Lola (Charlotte Le Bon) is een ravissante Parisienne, egoïstisch en zonder scrupules, die in Noord-Frankrijk is neergestreken om bij haar minnaar in te trekken. Cheyenne is ongewild ooggetuige wanneer Lola de vrouw van haar minnaar vermoordt, en beseft dat ze met haar strafblad wellicht beschuldigd zal worden van de moord. Ze worden betrapt door een lokale misdaadbaas, die het lichaam laat verdwijnen. Deze gunst zal Cheyenne en Lola allebei meesleuren in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad, maar hen tegelijkertijd de kans geven om achter de rug van iedereen een fortuin te verdienen. Eshref Reybrouck ('Undercover') regisseerde de volledige reeks van deze moderne western.

'The Magicians' S5

Het voortbestaan van magie werd in seizoen vier van 'The Magicians' op het nippertje gered, maar met tragische gevolgen: de dood van Quentin Coldwater. Het is aan Julia, Alice, Eliot, Margo, Penny en hun vrienden om te leren leven in een wereld zonder Quentin. De magie spat opnieuw van het scherm, de heerlijke quotes vliegen in het rond en er staan ook weer een heleboel nieuwe gevaren voor de deur. 'The Magicians' is nog steeds een must see voor fans fan het fantasygenre. Plezier gegarandeerd.

'Zoey’s Extraordinary Playlist' S2

Niets beter in deze pandemietijden dan een opgewekte serie die bulkt van dans- en musicalnummers. Jane Levy is terug als het titelpersonage dat de bijzondere gave heeft om de gedachten van andere mensen te horen in de vorm van uit de kluiten gewassen muzikale performances. In het tweede seizoen komt ze steeds meer te weten over het hoe en waarom van haar speciale kracht. En het nieuwe seizoen heldert ook de cliffhangers op waarmee het vorige seizoen ons achterliet.

'Batwoman' S2

Gotham kan weer op zijn twee oren slapen, want Batwoman is terug in een tweede seizoen van de duistere superheldenserie. Ze wordt deze keer vertolkt door een nieuwe actrice, want Ruby Rose bedankte voor een nieuwe reeks afleveringen en werd vervangen door actrice Javicia Leslie.

'Euphoria Special' Episode 2

Op seizoen 2 is het nog even wachten, maar ondertussen trakteren de makers van de beste generatiereeks van de afgelopen jaren ons wel op enkele speciale afleveringen. Terwijl de eerste aflevering focuste op hoofdpersonage Rue (Zendaya), zal de tweede special Jules (Hunter Schafer) onder de loep nemen en hoe zij omgaat met het afscheid van Rue. Veel plotdetails zijn er nog niet bekend, maar verwacht je maar al aan straf drama, sterke dialogen en hartverscheurende menselijkheid.

'Capone'

Nu hij op vrije voeten is na zijn celstraf van tien jaar te hebben uitgezeten, begint de 47-jarige Al Capone te lijden aan dementie. Zijn gewelddadige verleden laat hem niet met rust.

'Tesla'

Nikola Tesla vecht een zware strijd om zijn nieuwe uitvinding van de grond te krijgen. Misnoegd over de hebzucht van zijn concullega Thomas Edison werkt hij aan een wisselstroomgenerator en -motor.

'The Current War'

Eind 19e eeuw. Thomas Edison en George Westinghouse raken verwikkeld in een machtsstrijd over de distributie van elektriciteit.

'The Crime Boss'

Kyle en Swin volgen de bevelen op van drugsbaas Frog, die zijn handel in Arkansas heeft uitgerold. Zelf hebben de twee knapen de man nooit ontmoet, al komt hier nu verandering in.