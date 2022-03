Steven Van Herreweghe stelt 1983 voor aan zijn tieners

In 1983 lost The A-team elk probleem op. Behalve dat van de Bende van Nijvel, die voor het eerst van zich laat horen. Reportagemaker Paul Jambers brengt voor het eerst verslag uit van een nieuwe ziekte waar iedereen doodsbang van is: AIDS.

Weten de tieners vandaag nog wat dat is? Wie even aan iets anders wou denken dan de angst voor de atoombom, vond afleiding in wedstrijden tussen kikkers die aan gewichtheffen deden.

