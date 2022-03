Steven Van Herreweghe keert donderdag terug naar 1982

Steven Van Herreweghe laat donderdag aan de tieners zien wat jongeren in de jaren 80 na hun studies konden verwachten: werkloosheid. Die swingt in '82 de pan uit.

Elke dag wordt er betoogd: wie iets te zeggen had, trok de straat op. Is dat voor de tieners met een online leven vandaag anders? Er ontstaat een nieuwe trend: fitness. In lunaparken aan zee zoekt iedereen een zomerlief. In de herfst ontstaat er een hype rond de nieuwe film van de jonge Steven Spielberg over een buitenaards wezentje: E.T. Steven is de koning van de speelplaats want van een nonkel in Amerika kreeg hij een t-shirt van de film.

'De Jaren 80 voor Tieners', donderdag 24 maart om 20.35 uur op Eén.